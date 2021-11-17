Депутатів колють великими темпами. Скільки вже вакцинованих у Раді

Стало відомо, скільки у ВР вакцинованих нардепів. Фото: колаж "Сьогодні"

Віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко розповів, які справи із вакцинацією депутатів у Верховній Раді. За його словами, темпи імунізації зростають.

Про це Корнієнко сказав під час брифінгу.

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"Великі темпи вакцинації. Я думаю, що десь більше 300 депутатів вакциновано, може навіть 320. Апарат (Ради – Ред.) більше 95%. У нашій фракції ("Слуга народу" – Ред.) понад 200 людей", – сказав він.

Корнієнко пояснив, що зараз складно точно підрахувати поголовно всіх вакцинованих, бо хтось ще не доїхав до парламенту, хтось має ще одне щеплення.

Також віцеспікер зазначив, що розглядався варіант закриття кулуарів для журналістів та залишити їм лише третій поверх Ради, але вирішили не вдаватися до таких жорстких заходів.

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"Скандалів нема, депутати проходять. Були якісь неузгодженості щодо медіа, що одна група допускається сюди (у кулуари – Ред.). Це з тим, що ми повинні дотримуватися як порядок входу, а й порядок присутності. З погляду ухвали Кабміну не впевнений, що ми навіть зараз не порушуємо: якщо взяти площу кулуарів, кількість людей на квадратний сантиметр – буде перевищення", – наголосив Корнієнко.

Вакцинація у Раді