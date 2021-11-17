Депутатов колют большими темпами. Сколько уже вакцинированных в Раде

Стало известно, сколько в ВР вакцинированных нардепов. Фото: коллаж "Сегодня"

Вице-спикер парламента Александр Корниенко рассказал, как обстоят дела с вакцинацией депутатов в Верховной Раде. По его словам, темпы иммунизации увеличиваются.

Об этом Корниенко сказал во время брифинга.

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"Большие темпы вакцинации. Я думаю, что где-то больше 300 депутатов вакцинированы, может даже 320. Аппарат (Рады – Ред.) больше 95%. В нашей фракции ("Слуга народа" – Ред.) больше 200 людей", – сказал он.

Корниенко объяснил, что сейчас сложно точно подсчитать поголовно всех вакцинированных, потому что кто-то еще не доехал до парламента, у кого-то еще только одна прививка.

Также вице-спикер отметил, что рассматривался вариант закрытия кулуаров для журналистов и оставить им только третий этаж Рады, но решили не прибегать к таким жестким мерам.

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"Скандалов нет, депутаты проходят. Были какие-то несогласованности по медиа, что одна группа допускается сюда (в кулуары – Ред.). Это связано с тем, что мы должны соблюдать не только порядок входа, но и порядок присутствия. С точки зрения постановления Кабмина не уверен, что мы даже сейчас не нарушаем: если взять площадь кулуаров, количество людей на квадратный сантиметр – будет превышение", – подчеркнул Корниенко.

Вакцинация в Раде