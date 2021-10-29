США заступилися за ЗСУ на Донбасі: "Росії можна, а Україні – не можна?"

Посольство США в Україні поширило свою заяву щодо першого застосування Збройними Силами України ударного дрона "Байрактор" (Bayraktar) на Донеччині.

У заява сказана, що сторона, що підтримується Росією, неодноразово використовувала заборонене озброєння в регіоні, а реакція Москви на подію не тільки обманює, а й сприяє ескалації напруженості.

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"Ми закликаємо обидві сторони конфлікту на Донбасі дотримуватися умов угоди про припинення вогню, але давайте будемо ясними — сторона, яка підтримується Росією, неодноразово використовувала гаубичну артилерію та безпілотники проти українських сил, прямо порушуючи посилені заходи, узгоджені минулого року, і нещодавно вбила українського військового", – йдеться у заяві американської дипмісії.

Реакція після удару