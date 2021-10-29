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США заступилися за ЗСУ на Донбасі: "Росії можна, а Україні – не можна?"

Ірина Ковальчук
29 жовтня, 18:46
Посольство США не бачить проблем у застосуванні Україною дронів на Донбасі

Посольство США в Україні поширило свою заяву щодо першого застосування Збройними Силами України ударного дрона "Байрактор" (Bayraktar) на Донеччині.

У заява сказана, що сторона, що підтримується Росією, неодноразово використовувала заборонене озброєння в регіоні, а реакція Москви на подію не тільки обманює, а й сприяє ескалації напруженості.

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"Ми закликаємо обидві сторони конфлікту на Донбасі дотримуватися умов угоди про припинення вогню, але давайте будемо ясними — сторона, яка підтримується Росією, неодноразово використовувала гаубичну артилерію та безпілотники проти українських сил, прямо порушуючи посилені заходи, узгоджені минулого року, і нещодавно вбила українського військового", – йдеться у заяві американської дипмісії.

Реакція після удару

  • 26 жовтня ЗСУ вперше застосували на Донбасі ударний дрон "Байрактар", куплений у Туреччини.
  • Наступного дня повноважний представник РФ у Тристоронній контактній групі з Донбасу Борис Гризлов заявив, що Київ намагається спровокувати Донбас на поновлення бойових дій.
  • Туреччина успішно використовувала ці БПЛА у Сирії, а Азербайджан – у війні з Вірменією під час витіснення вірменських військових формувань з Нагірного Карабаху.
  • Представник міністерства закордонних справ Німеччини Андреа Сассе заявила про занепокоєння через те, що українські військові вперше застосували безпілотники Bayraktar на Донбасі.
  • Тоді ж посол України у Німеччині Андрій Мельник відповів офіційному Берліну на "занепокоєння", заявивши, що Україна має право на самооборону.