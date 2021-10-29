США заступилися за ЗСУ на Донбасі: "Росії можна, а Україні – не можна?"

Посольство США в Україні поширило свою заяву щодо першого застосування Збройними Силами України ударного дрона "Байрактор" (Bayraktar) на Донеччині.
У заява сказана, що сторона, що підтримується Росією, неодноразово використовувала заборонене озброєння в регіоні, а реакція Москви на подію не тільки обманює, а й сприяє ескалації напруженості.
"Ми закликаємо обидві сторони конфлікту на Донбасі дотримуватися умов угоди про припинення вогню, але давайте будемо ясними — сторона, яка підтримується Росією, неодноразово використовувала гаубичну артилерію та безпілотники проти українських сил, прямо порушуючи посилені заходи, узгоджені минулого року, і нещодавно вбила українського військового", – йдеться у заяві американської дипмісії.
Реакція після удару
- 26 жовтня ЗСУ вперше застосували на Донбасі ударний дрон "Байрактар", куплений у Туреччини.
- Наступного дня повноважний представник РФ у Тристоронній контактній групі з Донбасу Борис Гризлов заявив, що Київ намагається спровокувати Донбас на поновлення бойових дій.
- Туреччина успішно використовувала ці БПЛА у Сирії, а Азербайджан – у війні з Вірменією під час витіснення вірменських військових формувань з Нагірного Карабаху.
- Представник міністерства закордонних справ Німеччини Андреа Сассе заявила про занепокоєння через те, що українські військові вперше застосували безпілотники Bayraktar на Донбасі.
- Тоді ж посол України у Німеччині Андрій Мельник відповів офіційному Берліну на "занепокоєння", заявивши, що Україна має право на самооборону.