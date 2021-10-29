США заступились за ВСУ на Донбассе: "России можно, а Украине – нельзя?"

Посольство США в Украине распространило свое заявление относительно первого применения Вооруженными силами Украины ударного дрона "Байрактар" (Bayraktar) на Донбассе.
В заявление сказано, что поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала запрещенное вооружение в регионе, а реакция Москвы на произошедшее не только обманывает, но и способствует эскалации напряженности.
"Мы призываем обе стороны конфликта на Донбассе соблюдать условия соглашения о прекращении огня, но давайте будем ясными — поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала гаубичную артиллерию и беспилотники против украинских сил, прямо нарушая усиленные меры, согласованные в прошлом году, и недавно убила украинского военного", – говорится в заявлении американской дипмиссии.
Реакция после удара
- 26 октября ВСУ впервые применили на Донбассе ударный дрон "Байрактар", который был куплен у Турции.
- На следующий день полномочный представитель РФ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев пытается спровоцировать Донбасс на возобновление боевых действий.
- Турция успешно использовала эти БПЛА в Сирии, а Азербайджан – в войне с Арменией при вытеснении армянских военных формирований из Нагорного Карабаха.
- Представитель министерства иностранных дел Германии Андреа Сассе заявила о беспокойстве из-за того, что украинские военные впервые применили беспилотники Bayraktar на Донбассе.
- Тогда же посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил официальному Берлину на "беспокойство", заявив, что Украина имеет право на самооборону.