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США заступились за ВСУ на Донбассе: "России можно, а Украине – нельзя?"

Ирина Ковальчук
29 октября, 18:46
Посольство США не видит проблем в применении Украиной дронов на Донбассе

Посольство США в Украине распространило свое заявление относительно первого применения Вооруженными силами Украины ударного дрона "Байрактар" (Bayraktar) на Донбассе.

В заявление сказано, что поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала запрещенное вооружение в регионе, а реакция Москвы на произошедшее не только обманывает, но и способствует эскалации напряженности.

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"Мы призываем обе стороны конфликта на Донбассе соблюдать условия соглашения о прекращении огня, но давайте будем ясными — поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала гаубичную артиллерию и беспилотники против украинских сил, прямо нарушая усиленные меры, согласованные в прошлом году, и недавно убила украинского военного", – говорится в заявлении американской дипмиссии.

Реакция после удара

  • 26 октября ВСУ впервые применили на Донбассе ударный дрон "Байрактар", который был куплен у Турции.
  • На следующий день полномочный представитель РФ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев пытается спровоцировать Донбасс на возобновление боевых действий.
  • Турция успешно использовала эти БПЛА в Сирии, а Азербайджан – в войне с Арменией при вытеснении армянских военных формирований из Нагорного Карабаха.
  • Представитель министерства иностранных дел Германии Андреа Сассе заявила о беспокойстве из-за того, что украинские военные впервые применили беспилотники Bayraktar на Донбассе.
  • Тогда же посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил официальному Берлину на "беспокойство", заявив, что Украина имеет право на самооборону.