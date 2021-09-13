США можуть кинути Україну, як Афганістан? Зеленський відповів

Зеленський вважає, що Україна не залежить від США, як Афганістан. Фото: колаж "Сьогодні"

США повністю вийшли з Афганістану, і цю країну відразу ж захопили таліби. Президент Володимир Зеленський закликав не порівнювати її з Україною, оскільки наша країна не залежить так сильно від американців і навіть без іноземної допомоги в змозі протистояти агресору.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

"Україна не залежить від США так, як Афганістан залежав. І я дійсно вважаю, що за лічені дні, 5-7, таку велику країну (як Україна) неможливо захопити", – зазначив він.

Журналіст нагадав Зеленському слова секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева, який заявляв, мовляв, США кинуть і Україну, як це зробили з Афганістаном. На це президент нагадав американському телеканалу про ситуацію 2014 року, коли Україні ніхто не допоміг у протистоянні з Росією і довелося захищатися самим.

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"У нас не було ніякої військової техніки, крім нашої власної, і наших власних військових. Але була хвиля добровольців, з'явилися добробати – зусиллями людей, які були об'єднані бажанням захистити свою державу. Нікого іншого не було. Але не тільки за 4 дні, але й за 7 років РФ не захопила Україну. Російська Федерація – це не армія Талібану. Це одна з найсильніших армій у світі. Тому я вважаю, що ми відстояли свою державу і ми максимально незалежні від якоїсь іншої країни. Що таке "залишити Україну"? Я вважаю, що навпаки США повинні збільшувати свою присутність в Україні", – заявив Зеленський.

Україна не захотіла стати головним союзником США поза НАТО

Нещодавно Верховна Рада відмовилася прийняти звернення до США про надання Україні статусу основного союзника поза НАТО, яким, до речі, давно володіє Афганістан.

Ще перед голосуванням українські дипломати просили депутатів не підтримувати це звернення до американців, пояснивши це тим, що в Конституції України записано, що Україна йде в НАТО. Іншими словами, нашій країні не потрібен статус союзника тільки з США, а вона розраховує на весь Альянс. Афганістан раніше отримав цей статус, оскільки не може бути в НАТО.

Американці ж після виходу з Афганістану залишили там військової техніки на десятки мільярдів, яка дісталася талібам, а афганська армія здала країну без бою.

Як повідомляли "Сьогодні", Зеленський в інтерв'ю CNN розповів про розмову з президентом США. За його словами, Байден бачить Україну в НАТО.

Також днями Зеленський висловив співчуття американському народу з нагоди річниці терактів 11 вересня 2001 року.