США можуть кинути Україну, як Афганістан? Зеленський відповів

Зеленський вважає, що Україна не залежить від США, як Афганістан. Фото: колаж "Сьогодні"
США повністю вийшли з Афганістану, і цю країну відразу ж захопили таліби. Президент Володимир Зеленський закликав не порівнювати її з Україною, оскільки наша країна не залежить так сильно від американців і навіть без іноземної допомоги в змозі протистояти агресору.
Про це він сказав в інтерв'ю CNN.
"Україна не залежить від США так, як Афганістан залежав. І я дійсно вважаю, що за лічені дні, 5-7, таку велику країну (як Україна) неможливо захопити", – зазначив він.
Журналіст нагадав Зеленському слова секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева, який заявляв, мовляв, США кинуть і Україну, як це зробили з Афганістаном. На це президент нагадав американському телеканалу про ситуацію 2014 року, коли Україні ніхто не допоміг у протистоянні з Росією і довелося захищатися самим.
"У нас не було ніякої військової техніки, крім нашої власної, і наших власних військових. Але була хвиля добровольців, з'явилися добробати – зусиллями людей, які були об'єднані бажанням захистити свою державу. Нікого іншого не було. Але не тільки за 4 дні, але й за 7 років РФ не захопила Україну. Російська Федерація – це не армія Талібану. Це одна з найсильніших армій у світі. Тому я вважаю, що ми відстояли свою державу і ми максимально незалежні від якоїсь іншої країни. Що таке "залишити Україну"? Я вважаю, що навпаки США повинні збільшувати свою присутність в Україні", – заявив Зеленський.
Україна не захотіла стати головним союзником США поза НАТО
- Нещодавно Верховна Рада відмовилася прийняти звернення до США про надання Україні статусу основного союзника поза НАТО, яким, до речі, давно володіє Афганістан.
- Ще перед голосуванням українські дипломати просили депутатів не підтримувати це звернення до американців, пояснивши це тим, що в Конституції України записано, що Україна йде в НАТО. Іншими словами, нашій країні не потрібен статус союзника тільки з США, а вона розраховує на весь Альянс. Афганістан раніше отримав цей статус, оскільки не може бути в НАТО.
- Американці ж після виходу з Афганістану залишили там військової техніки на десятки мільярдів, яка дісталася талібам, а афганська армія здала країну без бою.
Як повідомляли "Сьогодні", Зеленський в інтерв'ю CNN розповів про розмову з президентом США. За його словами, Байден бачить Україну в НАТО.
Також днями Зеленський висловив співчуття американському народу з нагоди річниці терактів 11 вересня 2001 року.