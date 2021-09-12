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Байден бачить Україну в НАТО – Зеленський про розмову з президентом США

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
12 вересня, 23:20
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За словами українського президента, під час зустрічі він прямо запитав у глави Білого дому про перспективи вступу України до Альянсу
Зеленський сподівається на результативний діалог з Байденом. Фото: колаж "Сьогодні"
Зеленський сподівається на результативний діалог з Байденом. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Сполучених Штатів Джо Байден на зустрічі з главою України Володимиром Зеленським заявив, що Україна повинна бути в НАТО, але зазначив, що це не тільки його рішення.

Про це Зеленський розповів у інтерв'ю CNN.

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За словами українського президента, під час зустрічі він прямо запитав у Байдена про перспективи вступу України в Альянс і коли це може статися.

"Наскільки я пам'ятаю, головна думка його промови – а ми говорили хвилин 20 тільки про Альянс і членство України – він сказав: "Думаю, ви повинні бути в НАТО, але це не тільки моє рішення", – зазначив Зеленський.

Він додав, що подібну риторику чує від американського президента не вперше. Водночас Зеленський підкреслив, що, на його думку, така позиція не найкраща для зміцнення впливу США.

"Звичайно, багато що залежить від думки лідерів великих європейських країн. Але я знаю, і я сказав йому, "пане президенте, з вашим рішенням наш шлях до НАТО буде коротшим і зрозумілішим". Я думаю, що сигнал від США для Європи дуже значущий" , – упевнений президент України.

Нагадаємо, під час візиту президента Володимира Зеленського в Вашингтон міністри оборони України і Сполучених Штатів підписали Угоду про стратегічні засади оборонного партнерства.

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Тим часом президент Естонії Керсті Кальюлайд заявила під час Кримської платформи, що Україна не може стати членом НАТО, поки не поверне всі окуповані території.

Ми також писали, що після заяв президента Естонії Кірсті Кальюлайд про довгі перспективи вступу України в ЄС міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Брюссель до чесної розмови, мовляв, справа не в реформах, а в політичній неготовності Європейського Союзу приймати Україну.

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