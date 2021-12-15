Референдум Зеленського щодо Донбасу: про що запитають українців і що буде далі

Президент Володимир Зеленський не відкидає можливості проведення референдуму щодо Донбасу та Криму. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні можуть провести референдумпро статус окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також Кримського півострова. Сайт "Сьогодні" з'ясував, яке питання можуть винести на народне голосування, чи реально організувати референдум і навіщо він Зеленському.

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Референдум як концепт

Про можливість проведення всеукраїнського референдуму з питань Донбасу та Криму заявив президент України Володимир Зеленський 10 грудня в ефірі телеканалу "1+1".

" Я не виключаю референдуму щодо Донбасу та Криму. У нас може бути таке життя. Це може бути загалом щодо припинення війни. Так може бути, що хтось, якась країна, нам пропонуватиме ті чи інші умови. Сьогодні цього точно немає. Але якщо буде якийсь такий складний виклик, я точно радитимуся з нашим суспільством" , – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський: "Я не виключаю референдуму щодо Донбасу та Криму". Фото: скріншот

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13 грудня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив на брифінгу, що поки що немає предмета для обговорення питання проведення референдуму. За його словами, президент озвучив "концепт, який ще не втілений у конкретну робочу модель".

"По-перше, поки що не сформульовано питання. По-друге, згідно із законом про національний референдум, він може бути лише з одного питання, на яке можлива відповідь тільки "так" чи "ні". Враховуючи ці обмеження, потрібно далі дивитися, яким чином сформулювати необхідне питання", – сказав Арахамія.

Водночас нардеп припустив, що референдум буде проведений, і навіть розповів, як голосуватимуть жителі непідконтрольних Україні територій Донбасу.

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"Теоретично це може бути влаштовано на КПВВ", – пояснив він, додавши, що вартість проведення референдуму – приблизно 2 мільярди гривень.

Давид Арахамія: "Президент озвучив "концепт, який ще не втілений у конкретну робочу модель" / Фото: Прес-служба партії "Слуга народу"

Головне питання референдуму

Про необхідність винести питання Донбасу та Криму на всеукраїнський референдум у січні поточного року заявляв перший президент України, чинний тоді голова української делегації у ТКГ з Донбасу Леонід Кравчук.

"Має бути на референдумі сказано, що народ за те, щоб Україна була цільною, незалежною, з поверненням її територій. Ось головне питання референдуму, а не якимось способом це робити", – сказав Кравчук в ефірі каналу Україна 24.

Леонід Кравчук: "Має бути на референдумі сказано, що народ за те, щоб Україна була цільною". Фото: Офіційний сайт Леоніда Кравчука

Проте зазначимо, що питання цілісності країни як такої не можна винести на референдум, оскільки це суперечить Конституції України і є порушенням закону про всеукраїнський референдум.

Нагадаємо, 26 січня Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт про всеукраїнський референдум, внесений президентом Володимиром Зеленським А 8 квітня закон підписав і сам глава держави.

8 квітня 2021 року Володимир Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум / Фото: Офис Президента Украины

Згідно з документом, предметом референдуму не може бути питання, яке передбачає можливе порушення державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Тоді яке питання щодо Донбасу та Криму може бути винесене на референдум?

"Найімовірніше, йтиметься про конкретні кроки та дії у вирішенні проблем Донбасу та Криму. Можуть порушити питання – чи надавати Донбасу автономію та в якому вигляді. Також можуть запропонувати механізми щодо повернення де-факто Криму в Україну", – каже "Сьогодні" політолог Ігор Петренко.

Ігор Петренко: "Йтиметься про конкретні кроки та дії у вирішенні проблем Донбасу та Криму" / Фото: Facebook

Політолог Вадим Карасьов вважає, що темою референдуму можуть стати Мінські угоди, на реалізації яких наполягає Росія та Захід.

"Питання для референдуму може звучати так: Ви за реалізацію Мінських угод? Відповідь: "так" чи "ні", – каже "Сьогодні" Карасьов.

Політолог зазначає, що більшість українців, згідно з соцопитуваннями, виступають проти реалізації Мінських угод.

"Мінські угоди мають на увазі автономію Донбасу з його представниками у Верховній Раді, які зможуть блокувати невигідні Путіну законопроєкти", – пояснює політолог причини невдоволення українцями "Мінська".

Навіщо референдум Зеленському

Політолог Олексій Якубін звернув увагу, що Зеленський зробив заяву про можливий референдум після розмови з президентом США Джо Байденом.

"Не виключаю, що Байден, поговоривши з Путіним, вирішив натиснути на Зеленського щодо Мінських угод, і український президент міг відповісти, що до вирішення цього питання слід залучати українське суспільство", – каже Якубін.

Олексій Якубін: "Не виключаю, що Байден вирішив натиснути на Зеленського щодо Мінських угод" / Фото: Facebook

На думку Карасьова, такий референдум дасть владі "сховатись за думкою народу", щоб не виконувати Мінські угоди.

"Українська влада зможе аргументувати відмову від реалізації домовленостей тим фактом, що народ виступив проти", – говорить він.

Чи вдасться організувати референдум

Як зазначає Якубін, референдум залежить від того, хто формує для нього питання.

"У даному випадку це робитиме влада, і від неї залежатиме результат референдуму", – каже Якубін.

Політолог Петро Бурковський наголошує, що, згідно із законом, ініціатива проведення референдуму має виходити не від влади, а від народу.

"Суспільство має зібрати підписи за проведення референдуму. ЦВК має їх перевірити та надіслати на розгляд до Конституційного Суду, який і має видати ухвалу про проведення референдуму. Є велика ймовірність того, що Суд не дасть згоди на референдум, якщо по суті питання існуватиме найменша ймовірність шкоди національним інтересам України", – каже Бурковський.

Вадим Карасьов вважає, що провести референдум буде складно технічно.

"Як голосуватимуть мешканці непідконтрольних територій Донбасу? Як забезпечити їх доставлення на КПВВ? Чи не буде там махінацій з голосуванням?" – запитує Карасьов, зазначаючи, що реалізувати голосування в Криму буде ще складніше.

Петро Бурковський: "Ініціатива проведення референдуму має виходити не від влади, а від народу". Фото: скріншот

До чого приведе референдум

Політолог Бурковський сумнівається, що проблеми Донбасу та Криму можна вирішити на референдумі.

"Питання війни та миру, повернення територій країни мають вирішуватись на рівні політичного керівництва країни, а не за допомогою думки суспільства. Адже не всі громадяни є компетентними у таких питаннях, і ними легко маніпулювати", – пояснює Бурковський.

Вадим Карасьов упевнений, що українці не проголосують за Мінські угоди та автономію Донбасу. Але пояснення влади про те, що "народ проти" не змусять Росію відмовитися від своєї позиції.

"Далі – війна. Вся військова активність Росії – це не блеф. Якщо Україна не піде на поступки, Москва зможе перейти від загроз до реальних бойових дій. У РФ сьогодні домінує нова зовнішньополітична доктрина – "велика держава завжди права". Москва не буде зважати на думку народу України", – упевнений Карасьов.

З ним погоджується Бурковський.

"Референдум Путіна не переконає. Йому потрібен єдиний вигідний для нього результат – перетворення України на власний сателіт", – каже експерт.

На думку політологів, якщо українській владі і вдасться провести референдум щодо Донбасу та Криму, коефіцієнт корисної дії від нього практично дорівнюватиме нулю.

"Сховатись за спинами українців владі не вдасться. Росія від свого не відступить. Замість того, щоб витрачати час і гроші на проведення марного референдуму, керівництву країни необхідно вести активну дипломатичну роботу і шукати вихід із тупикової ситуації або ж готуватися до війни", – підсумував Карасьов.

Вадим Карасьов: "Українській владі необхідно шукати вихід із глухого кута, або ж готуватися до війни" / Фото: Facebook

Тим часом у Кремлі відреагувалина заяву Зеленського про можливий референдум з питань Донбасу та Криму. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що проводити референдум щодо Донбасу чи ні – це внутрішні справи України. А ось прямі переговори про врегулювання конфлікту Київ має вести не з Москвою, а з бойовиками т. з. "Л/ДНР".

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв: ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що не можна виносити на всеукраїнський референдум питання відокремлення окупованого Донбасу, оскільки це незаконно. На його думку, можна голосувати за заморожування ситуації, але це не найкращий вихід.