Референдум Зеленского по Донбассу: о чем спросят украинцев и что будет дальше

Президент Владимир Зеленский не исключает возможности проведения референдума относительно Донбасса и Крыма. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине могут провести референдум о статусе оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крымского полуострова. Сайт "Сегодня" выяснил, какой вопрос могут вынести на народное голосование, реально ли организовать референдум и зачем он Зеленскому.

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Референдум как концепт

О возможности проведения всеукраинского референдума по вопросам Донбасса и Крыма заявил президент Украины Владимир Зеленский 10 декабря в эфире телеканала "1+1".

"Я не исключаю референдума относительно Донбасса и Крыма. У нас может быть такое в жизни. Это может быть в целом относительно прекращения войны. Так может быть, что кто-то, какая-то страна, будет нам предлагать те или иные условия. Сегодня этого нет точно. Но, если будет какой-то такой сложный вызов, я точно буду советоваться с нашим обществом", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский: "Я не исключаю референдума относительно Донбасса и Крыма". Фото: скриншот

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13 декабря глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил на брифинге, что пока нет предмета для обсуждения вопроса проведения референдума. По его словам, президент озвучил "концепт, который еще не воплощен в конкретную рабочую модель".

"Во-первых, пока не сформулирован вопрос. Во-вторых, согласно закону о Национальном референдуме, он может быть только по одному вопросу, на который возможен ответ только "да" или "нет". Учитывая эти ограничения, нужно дальше смотреть, каким образом сформулировать необходимый вопрос", – сказал Арахамия.

В то же время нардеп не исключил, что референдум будет проведен и даже рассказал, как будут голосовать жители неподконтрольных Украине территорий Донбасса.

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"Теоретически это может быть устроено на КПВВ", – объяснил он, добавив, что стоимость проведения референдума – примерно два миллиарда гривен.

Давид Арахамия: "Президент озвучил "концепт, который еще не воплощен в конкретную рабочую модель" / Фото: Пресс-служба партии "Слуга народа"

Главный вопрос референдума

О необходимости вынести вопрос Донбасса и Крыма на всеукраинский референдум в январе текущего года заявлял также первый президент Украины, действующий тогда глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук.

"Должно быть на референдуме сказано, что народ за то, чтобы Украина была цельной, независимой, с возвращением ее территорий. Вот главный вопрос референдума, а не каким способом это делать", – сказал Кравчук в эфире канала "Украина 24".

Леонид Кравчук: "Должно быть на референдуме сказано, что народ за то, чтобы Украина была цельной". Фото: Официальный сайт Леонида Кравчука

Однако отметим, что вопрос целостности страны, как таковой, нельзя вынести на референдум, так как это противоречит Конституции Украины и является нарушением закона о всеукраинском референдуме.

Напомним, 26 января Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект о всеукраинском референдуме, внесенный президентом Владимиром Зеленским. А 8 апреля закон подписал и сам глава государства.

8 апреля 2021 года Владимир Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме / Фото: Офис Президента Украины

Согласно документу, предметом референдума не может быть вопрос, подразумевающий возможное нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Тогда какой вопрос относительно Донбасса и Крыма может быть вынесен на референдум?

"Вероятнее всего, речь будет идти о конкретных шагах и действия в решении проблем Донбасса и Крыма. Могут поднять вопрос – предоставлять ли Донбассу автономию и в каком виде. Также могут предложить механизмы по возвращению де-факто Крыма в Украину", – говорит "Сегодня" политолог Игорь Петренко.

Игорь Петренко: "Речь будет идти о конкретных шагах и действия в решении проблем Донбасса и Крыма" / Фото: Facebook

Политолог Вадим Карасев считает, что темой референдума могут стать Минские соглашения, на реализации которых настаивает Россия и Запад.

"Вопрос для референдума может звучать так: "Вы за реализацию Минских соглашений? Ответ: "да" или "нет", – говорит "Сегодня" Карасев.

Политолог отмечает, что, согласно соцопросам, большинство украинцев выступают против реализации Минских соглашений.

"Минские соглашения подразумевают автономию Донбасса, с его представителями в Верховной Раде, которые смогут блокировать невыгодные Путину законопроекты", – объясняет политолог причины недовольства украинцами "Минска".

Зачем референдум Зеленскому

Политолог Алексей Якубин обратил внимание, что Зеленский сделал заявление о возможном референдуме после разговора с президентом США Джо Байденом.

"Не исключаю, что Байден, поговорив с Путиным, решил надавить на Зеленского относительно Минских соглашений и украинский президент мог ответить, что в решение этого вопроса нужно вовлекать украинское общество", – говорит нам Якубин.

Алексей Якубин: "Не исключаю, что Байден решил надавить на Зеленского относительно Минских соглашений" / Фото: Facebook

По мнению Карасева, такой референдум позволит власти "спрятаться за мнением народа", чтобы не выполнять Минские соглашения.

"Украинская власть сможет аргументировать отказ от реализации договоренностей тем фактом, что народ выступил против", – говорит он.

Получится ли организовать референдум

Как отмечает Якубин, референдум является зависимым от того, кто формирует для него вопрос.

"В данном случае, это будет делать власть и от нее будет зависеть результат референдума", – говорит Якубин.

Политолог Петр Бурковский подчеркивает, что, согласно Закону, инициатива проведения референдума должна исходить не от власти, а от народа.

"Общество должно собрать подписи за проведение референдума. ЦВК должно их проверить и отправить на рассмотрение в Конституционный суд, который и должен выдать постановление о проведении референдума. Есть большая вероятность того, что суд не даст согласия на референдум, если в сути вопроса будет существовать малейшая вероятность ущерба национальным интересам Украины", – говорит "Сегодня" Бурковский.

Вадим Карасев считает, что провести референдум будет сложно технически.

"Как будут голосовать жители неподконтрольных территорий Донбасса? Как обеспечить их доставку на КПВВ? Не будет ли там махинаций с голосованием?" – задается вопросом Карасев, отмечая, что реализовать голосование в Крыму будет еще сложнее.

Петр Бурковский: "Инициатива проведения референдума должна исходить не от власти, а от народа". Фото: скриншот

К чему приведет референдум

Политолог Бурковский сомневается, что проблемы Донбасса и Крыма можно решить на референдуме.

"Вопросы войны и мира, возврата территорий страны должны решаться на уровне политического руководства страны, а не при помощи мнения общества. Ведь не все граждане компетентны в таких вопросах, и ними легко манипулировать", – объясняет Бурковский.

Вадим Карасев уверен, что украинцы не проголосуют за Минские соглашения и автономию Донбасса. Но объяснения власти о том, что "народ против" не заставят Россию отказаться от своей позиции.

"Дальше война. Вся военная активность России – это не блеф. Если Украина не пойдет на уступки, Москва сможет перейти от угроз к реальным боевым действиям. В РФ сегодня доминирует новая внешнеполитическая доктрина – "великая держава всегда права". Москва не будет считаться с мнением народа Украины", – уверен Карасев.

С ним соглашается Бурковский.

"Референдум Путина не убедит. Ему необходим единственный выгодный для него результат – превращение Украины в собственный сателлит", – говорит эксперт.

По мнению политологов, если украинской власти и удастся провести референдум по Донбассу и Крыму, коэффициент полезного действия от него будет равен, практически, нулю.

"Спрятаться за спинами украинцев у власти не получится. Россия от своего не отступит. Вместо того, чтобы тратить время и деньги на проведение бесполезного референдума, руководству страны необходимо вести активную дипломатическую работу и искать выход из тупиковой ситуации, либо же готовиться к войне", – подытожил Карасев.

Вадим Карасев: "Украинской власти необходимо искать выход из тупика, либо же готовиться к войне" / Фото: Facebook

Тем временем в Кремле отреагировали на заявление Зеленского о возможном референдуме по вопросам Донбасса и Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проводить референдум по Донбассу или нет – это внутренние дела Украины. А вот прямые переговоры по урегулированию конфликта Киев должен вести не с Москвой, а с боевиками т.н. "Л/ДНР".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что нельзя выносить на всеукраинский референдум вопрос отделения оккупированного Донбасса, так как это незаконно. По его мнению, можно голосовать за замораживание ситуации, но это не лучший выход.