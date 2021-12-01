Соха пояснив, чому за ним не пішли зі "Слуги народу" інші депутати

Соха (у кружечку) пояснив ситуацію у "Слузі народу". Колаж "Сьогодні"
Депутат-мажоритарник від "Слуги народу" Роман Соха заявив, що частина нардепів хотіли б вийти з "СН", але бояться про це заявляти через можливу втрату мандату, оскільки потрапили до ради за списком партії. Про це він розповів в інтерв'ю "Сьогодні".
З його слів, нардепи попереджали керівництво партії, що почнуть виходити депутати.
"Але конструктивного діалогу після цього ми не мали. І дій з боку фракції, Офісу президента, щоби до нас прислухалися, ми не бачили", – сказав він.
Соха розповів, що є й інші незадоволені депутати, наприклад, Михайло Крячко (входить до складу МФО "Розумна політика". – Ред.).
"У нас дуже схожі позиції з багатьох питань. У контексті "ми" спільно обговорюємо певні питання з ним усередині МФО, цю позицію щодо Шурми, ми про це говорили", – наголосив "слуга".
На питання, чи зможе Крячко залишити фракцію, оскільки обирався за списком, Соха відповів: "Це практично неможливо, тому що це втрата мандата".
"Тобто я бачу, що дуже багато хто бачить ті речі, які сьогодні відбуваються. Так, може, вони скуті певними обставинами. Можливо, люди, які пройшли до парламенту за списками, не можуть висловити свою позицію відверто", – резюмував нардеп.
Чому із "Слуги народу" тікають депутати
- 30 листопада депутат Роман Соха заявив про вихід з фракції "Слуга народу". Він уже передав відповідну заяву речнику ВР Руслану Стефанчуку.
- Пізніше він пояснив, що довело його до виходу зі "Слуги народу". За його словами, одне із кадрових рішень в Офісі президента стало "червоною лінією".
- Колишній спікер Верховної Ради та перший номер у списку "Слуги народу" Дмитро Разумков заявив, що ще дев'ять депутатів можуть вийти із президентської фракції.