Смерть нікого не лякає? Тищенко "розніс" антивакцинаторів під Радою

"Слуга народу" не в захваті від дій протестувальників. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко розкритикував антиквакцинаторів, які мітингують під Верховною Радою. Він вважає, що тут уже питання життя та смерті. Про це політик розповів у коментарі "Сьогодні".

На запитання нашого кореспондента, як він ставиться до мітингів під Радою під час "червоної зони" карантину, нардеп відповів: "Це небезпечно, люди можуть захворіти".

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"У нас і так сьогодні медичні заклади переповнені і я вважаю, що елементарно треба подумати про оточення та свою родину. Ви можете прийти, заразитися, прийти додому та заразити своїх дітей", – сказав Тищенко.

Журналіст уточнив, що мітингувальники протестують навіть проти вакцини, на що політик відповів: "Це помилка велика".

"Дивіться: я хворів, у мене два щеплення – це дуже погана історія. Захворювання протікало дуже складно. Люди самі обирають свій шлях. Може, всі хочуть захворіти і фатальний кінець нікого не лякає", – сказав "слуга народу".

Під Радою протестують антивакцинатори