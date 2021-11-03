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У Раді попросили вгамувати антивакцинаторів

Ексклюзив
Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада Дмитро Гордійчук Дмитро Гордійчук Редактор прямих ефірів
3 листопада, 10:18
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Під стінами Верховної Ради сьогодні, 3 листопада, триває мітинг проти вакцинації від COVID-19
Фото: колаж "Сьогдні"
Фото: колаж "Сьогдні"

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький прокоментував ранковий мітинг антивакцинаторів, які перекрили урядовий квартал. За його словами, протестувальниками має зайнятися Служба безпеки України.

Про це він сказав "Сьогодні".

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"Він (мітинг – ред.) заважає киянам, а найгірше він заважає лікарям, бо сьогодні в Києві вже відкривається лікарня наступної черги. І те, що зараз там ця вакханалія проходить, а ще й із явними цитатами з російських сайтів. Я вважаю, що там Служба безпеки має попрацювати", – сказав Радуцький.

Що відомо про мітинг

  • 3 листопада біля стін Верховної ради зібралися на мітинг противники COVID-вакцинації, учасники перекрили центральні вулиці міста, заблокувавши урядовий квартал.
  • Люди стояли з плакатами, на яких написано: "Скажи ні обов'язковій вакцинації", "Скажи ні Covid-паспортам", "Скажи ні Covid-фашизму".
  • Люди протестували проти введених урядом обмежень: карантину, онлайн навчання у школах, носіння масок та примусової вакцинації, посилаючись на гарантовані Конституцією права.
  • На мітинг у столиці людей збирали у соцмережах, переважно через Telegram та Facebook, де просили скидати гроші на карту для закупівлі листівок, оренди техніки та монтажу сцени. Достеменно невідомо, яку суму зібрали та чи були великі спонсори, які перерахували значні кошти.

Раніше ми повідомляли, що у Києві чоловік відмовляв людей від вакцинації прямо в черзі за щепленням.

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Також нагадаємо, в Одесі мітингували антивакцинатори. Близько сотні противників вакцинації вимагали скасувати частину обмежень для нещеплених громадян, заявивши, що це поділяє суспільство.

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