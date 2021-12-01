"Слуги народу" хочуть забрати посаду в Раді у свого ж депутата

Михайло Крячко не влаштовує "слуг". Колаж "Сьогодні"

Фракція "Слуга народу" має намір звільнити свого депутата Михайла Крячка з посади голови комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації через бездіяльність та відсутність результатів. Про це заявив журналістам голова фракції Давид Арахамія, передає УНІАН.

"Крячка я взагалі не вважаю за голову комітету. Тому що вони нічого не роблять, жодних ініціатив. Ставитимемо кадрове питання щодо пана Крячка", – сказав він і додав, що це станеться вже незабаром.

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Зазначимо, в інтерв'ю "Сьогодні" нардеп Роман Соха говорив, чому слідом за ним не пішли зі "Слуги народу" інші депутати. Він навів приклад Крячка, який нібито теж незадоволений ситуацією у фракції, але не може просто взяти і піти.

Зазначимо, що Крячко обирався до Ради за списком партії "Слуга народу", а нещодавно увійшов до міжфракційного депутатського об'єднання "Розумна політика" ексспікера ВР Дмитра Разумкова.

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