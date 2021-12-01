"Слуги народа" хотят забрать должность в Раде у своего же депутата

Михаил Крячко не устраивает "слуг". Коллаж "Сегодня"

Фракция "Слуга народа" намерена уволить своего депутата Михаила Крячко с должности главы комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации из-за бездействия и отсутствия результатов. Об этом заявил журналистам глава фракции Давид Арахамия, передает УНИАН.

"Крячко я вообще не считаю председателем комитета. Потому что они ничего не делают, никаких инициатив. Будем ставить кадровый вопрос по господину Крячко", – сказал он и добавил, что это произойдет уже скоро.

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Отметим, в интервью "Сегодня" нардеп Роман Соха говорил, почему вслед за ним не ушли из "Слуги народа" другие депутаты. Он привел в пример Крячко, который якобы тоже недоволен ситуацией во фракции, но не может просто взять и уйти.

Отметим, что Крячко избирался в Раду по списку партии "Слуга народа", а недавно вошел в межфракционное депутатское объединение "Разумная политика" экс-спикера ВР Дмитрия Разумкова.

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