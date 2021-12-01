"Слуги народа" хотят забрать должность в Раде у своего же депутата

Михаил Крячко не устраивает "слуг". Коллаж "Сегодня"
Фракция "Слуга народа" намерена уволить своего депутата Михаила Крячко с должности главы комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации из-за бездействия и отсутствия результатов. Об этом заявил журналистам глава фракции Давид Арахамия, передает УНИАН.
"Крячко я вообще не считаю председателем комитета. Потому что они ничего не делают, никаких инициатив. Будем ставить кадровый вопрос по господину Крячко", – сказал он и добавил, что это произойдет уже скоро.
Отметим, в интервью "Сегодня" нардеп Роман Соха говорил, почему вслед за ним не ушли из "Слуги народа" другие депутаты. Он привел в пример Крячко, который якобы тоже недоволен ситуацией во фракции, но не может просто взять и уйти.
Отметим, что Крячко избирался в Раду по списку партии "Слуга народа", а недавно вошел в межфракционное депутатское объединение "Разумная политика" экс-спикера ВР Дмитрия Разумкова.
Почему из "Слуги народа" бегут депутаты
- 30 ноября депутат Роман Соха заявил о выходе из фракции "Слуга народа". Он уже передал соответствующее заявление спикеру ВР Руслану Стефанчуку.
- Позже он объяснил, что довело его до выхода из "Слуги народа". По его словам, одно из кадровых решений в Офисе президента стало "красной линией".
- Бывший спикер Верховной Рады и первый номер в списке "Слуги народа" Дмитрий Разумков заявил, что еще девять депутатов могут выйти из президентской фракции.