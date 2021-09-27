"Слуг народу" в Трускавці поселять в Rixos: хто заплатить і які ціни

Rixos Prykarpattya для "слуг". Колаж "Сьогодні"

"Слуга народу" разом з президентом України Володимиром Зеленським 1-2 жовтня відправляться до Трускавця, де проведуть захід під назвою "велика фракція". Про це повідомив в Telegram чат-бот "слуг".

Повідомляється, що виїзне засідання фракції відбудеться в готелі Rixos Prykarpattya. Там же будуть проходити брифінги керівництва політичної сили та інших членів "Слуги народу" і запрошених гостей.

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Для представників ЗМІ обов'язковою умовою буде наявність COVID-сертифікату або негативного ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години до початку заходу.

Як повідомила в своєму Telegram прессекретар "Слуги народу" Юлія Палійчук, на нараді в Трускавці будуть такі теми:

обговорення стратегії влади на наступний рік;

обговорення досягнень за минулі два роки;

план законопроєктних робіт.

"Слугам" готують Rixos

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Як стало відомо PavlovskyNEWS, в Трускавці "Слуг народу" поселять в готелях Rixos, "Міротель" і "Лісова пісня". Їхній трансфер буде організовуватися в готель Rixos. Мінімальна ціна добової оренди номера в Rixos стартує від 2840 грн за добу, а максимальна – 8800. Є і преміум номери за 19 тис. грн, але чи будуть жити в ньому "слуги" – поки невідомо.

У вартість входить користування басейнами на вулиці і в готелі, сауна, а також окремий лікар. У "Слузі народу" обіцяють, що нардепи самі будуть за себе платити.

Сам захід буде проходити в залі "Сенатор" – як і минулого разу. Початок зборів фракції заплановано на 1 жовтня, а на наступний день ввечері буде гала-концерт.

Як ми вже писали, глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко нещодавно розповідав, що Трускавець – унікальне місце в Україні, де можливо компактно розмістити відразу триста осіб, бо інших подібних місць просто немає в країні.

Також поки незрозуміла ситуація з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим – через конфлікт із партією його можуть не запросити до Трускавця.