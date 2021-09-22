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"Таких місць в Україні більше немає" – Корнієнко про виїзну зустріч "Слуг народу" з Зеленським

Богдан Амінов Богдан Амінов Керівник розділу "Влада"
22 вересня, 15:21
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На думку Корнієнка, Трускавець – унікальне місце в Україні, де можливо компактно розмістити одразу триста людей.
«Слуги народу» нарешті визначилися з місцем проведення виїздної великої наради з Зеленським.
«Слуги народу» нарешті визначилися з місцем проведення виїздної великої наради з Зеленським. / Фото: unn.com.ua

"Слуги народу" нарешті визначилися з місцем проведення виїзної великої наради. Раніше в партії не хотіли повторно відвідувати Трускавець, але в підсумку виявилося, що народні обранці на чолі з президентом все ж таки поїдуть саме туди.Про це розповів заступник голови фракції "Слуга народу", народ
ний депутат Олександр Корнієнко в кулуарах парламенту.

За його словами, під час організації зустрічі з'ясувалося, що в Україні не так багато "туристичних потужностей".

"Виявилося, що крім Трускавця немає таких місць. Тут йдеться про те, що потрібно компактно розселити велику кількість людей – близько 300. І в такому режимі: "з сьогодні на сьогодні". Фактично ми беремо всі готелі, які є в наявності в Трускавці, і депутати будуть там селитися", – розповів народний депутат.

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Корнієнко уточнив, що проживання в готелях депутати оплачують з власної кишені. Але крім парламентаріїв будуть і інші учасники наради – Кабінет міністрів у повному складі та апарат Офісу президента України з Володимиром Зеленським.

Направду залишається відкритим питання стосовно запрошення на захід глави Верховної Ради України Дмитра Разумкова. напередодні в Офісі президента пригрозили спікеру наслідками й особистим втручанням президента, якщо той буде "ігнорувати позицію команди". Але Олександр Корнієнко різких заяв про Разумкова не робив, хоч і поставив під сумнів його участь в нараді – через стан здоров'я. Дмитро Разумков у зв'язку з коронавірусом зараз на самоізоляції.

"Будемо раді бачити всіх членів нашої команди", – резюмував Корнієнко у відповідь на питання про спікера парламенту.

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До слова, не забули і про журналістів. За словами нардепа, партія зараз запрошує представників ЗМІ до прес-туру.

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