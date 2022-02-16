Скандал в Одесі: депутат від Партії Шарія зірвав та викинув прапори України

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В Одесі депутат від Партії Шарія Ілля Фрейман на сесії міськради зібрав зі столів прапори України та викинув їх. Про це повідомляє видання "Думська".

Перед початком засідання він щось сказав співробітниці міськради, яка ставила прапорці на столи депутатів, а потім зібрав кілька прапорців зі свого ряду і скинув їх під стіл.

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На позачерговій сесії міськради розглядали виділення коштів на створення територіальної оборони. Фрейман назвав те, що відбувається, "пафосом" і заявив, що влада намагається боротися з фейковими загрозами замість справжніх.

З критикою цієї ініціативи виступила дружина Фреймана Яна, також депутат від Партії Шарія.

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"У нас президент, який говорить про фейкову якусь загрозу. І що роблять у нас? Друкують якісь прапорці, друкують якісь стрічки, оголошують День єднання. Завтра ми візьмемося всі за ручки, пострибаємо та покричимо "Слава Україні!". А фактично жодних грошей на тероборону держава не видає, вимагає, щоби це зробили в області, з обласних бюджетів", — заявила Фрейман.

Тероборона: про що сперечалися на сесії

По всій Україні розгортають загони територіальної оборони. З 5 лютого започатковано гарячу лінію Командування Сил територіальної оборони Збройних сил. Там можна отримати відповіді на найчастіші питання про військову службу.

В Україні має бути створено 29 бригад та 150 батальйонів Сил територіальної оборони. Це штаби батальйонів і бригад, які у своїх пунктах постійної дислокації будуть утримувати матеріально-технічні засоби, зброю, боєприпаси на приписаний особовий склад, тобто на тих, хто уклав контракт резервіста у цих батальйонах і бригадах.

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Резервісти — це люди, які можуть проходити службу у військовому резерві за місцем проживання в період загрози вторгнення РФ.

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