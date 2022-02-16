Скандал в Одессе: депутат от Партии Шария сорвал и выкинул флаги Украины

Игорь Фрейман собирает флажки / Фото: Коллаж: Сегодня
В Одессе депутат от Партии Шария Илья Фрейман на сессии горсовета собрал со столов флаги Украины и выбросил их. Об этом сообщает издание "Думская".
Перед началом заседания он что-то сказал сотруднице горсовета, которая ставила флажки на столы депутатов, а затем собрал несколько флажков со своего ряда и сбросил их под стол.
На внеочередной сессии горсовета рассматривалось выделение средств на создание территориальной обороны. Фрейман назвал происходящее "пафосом" и заявил, что власть пытается бороться с фейковыми угрозами вместо настоящих.
С критикой этой инициативы выступила и жена Фреймана Яна, также депутат от Партии Шария.
"У нас президент, который говорит о фейковой какой-то угрозе. И что делают у нас? Печатают какие-то флажки, печатают какие-то ленточки, объявляют День единения. Завтра мы возьмемся все за ручки, попрыгаем и покричим "Слава Украине!". А по факту никаких денег на тероборону государство не выдает, требует, чтобы это сделали в области, из областных бюджетов", — заявила Фрейман.
Тероборона: о чем спорили на сессии
По всей Украине разворачивают отряды территориальной обороны. С 5 февраля заработала горячая линия Командования Сил территориальной обороны Вооруженных сил. Там можно получить ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о военной службе.
В Украине должно быть создано 29 бригад и 150 батальонов Сил территориальной обороны. Это штабы батальонов и бригад, которые в своих пунктах постоянной дислокации будут содержать материально-технические средства, оружие, боеприпасы на приписанный личный состав, то есть на заключивших контракт резервиста в этих батальонах и бригадах.
Резервисты — это люди, которые могут проходить службу в военном резерве по месту жительства в период угрозы вторжения РФ.
Угроза войны с Россией
- На фоне накапливания Россией войск у границ с Украиной появлялось все больше опасений, что Россия начнет наступательные действия. Американское агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что это может произойти уже 16 февраля. Прогнозируемый ракетный удар по Украине в указанное время не случился.
- 15 февраля стало известно, что Россия начала отводить войска от украинских границ. Южный и Западный военные округа Российской Федерации начали возвращение войск в места дислокации после учений.
- При этом разведка НАТО пока не подтверждает факта отвода российских войск от границ Украины, о котором заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков утром 15 февраля.