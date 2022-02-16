Скандал в Одессе: депутат от Партии Шария сорвал и выкинул флаги Украины

Игорь Фрейман собирает флажки / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе депутат от Партии Шария Илья Фрейман на сессии горсовета собрал со столов флаги Украины и выбросил их. Об этом сообщает издание "Думская".

Перед началом заседания он что-то сказал сотруднице горсовета, которая ставила флажки на столы депутатов, а затем собрал несколько флажков со своего ряда и сбросил их под стол.

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На внеочередной сессии горсовета рассматривалось выделение средств на создание территориальной обороны. Фрейман назвал происходящее "пафосом" и заявил, что власть пытается бороться с фейковыми угрозами вместо настоящих.

С критикой этой инициативы выступила и жена Фреймана Яна, также депутат от Партии Шария.

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"У нас президент, который говорит о фейковой какой-то угрозе. И что делают у нас? Печатают какие-то флажки, печатают какие-то ленточки, объявляют День единения. Завтра мы возьмемся все за ручки, попрыгаем и покричим "Слава Украине!". А по факту никаких денег на тероборону государство не выдает, требует, чтобы это сделали в области, из областных бюджетов", — заявила Фрейман.

Тероборона: о чем спорили на сессии

По всей Украине разворачивают отряды территориальной обороны. С 5 февраля заработала горячая линия Командования Сил территориальной обороны Вооруженных сил. Там можно получить ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о военной службе.

В Украине должно быть создано 29 бригад и 150 батальонов Сил территориальной обороны. Это штабы батальонов и бригад, которые в своих пунктах постоянной дислокации будут содержать материально-технические средства, оружие, боеприпасы на приписанный личный состав, то есть на заключивших контракт резервиста в этих батальонах и бригадах.

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Резервисты — это люди, которые могут проходить службу в военном резерве по месту жительства в период угрозы вторжения РФ.

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