"Ситуація може погіршитися" – тривожний прогноз лікаря Саакашвілі

Консиліум лікарів збирався у в'язниці. Колаж "Сегодня".

Лікуючий лікар глави виконавчого комітету реформ в Україні Міхеїла Саакашвілі заявив, що політик перебуває в стабільному стані.

Про це йдеться на сторінці Telegram-каналу екс-президента Грузії.

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Стан здоров'я Саакашвілі

"В даний час стан здоров'я стабільний. Так чи інакше, вчорашнє переливання пройшло добре, тому проблем поки немає, але я хочу вам сказати, що в будь-яку хвилину може стати гірше. Комісія погоджується, що в разі потреби його потрібно перевести в вузькопрофільну лікарню ", – йдеться в заяві лікаря.

Консиліум лікарів збирався у в'язниці.

"Ми говорили близько 2 годин, і всі згодні з тим, що є ймовірність, що ситуація може погіршитися, тому в разі необхідності його необхідно буде перевести в лікарню. Ми, і я дотримуємося думки, що перевести його в тюремну лікарню – це вбивство, ціна цього буде вбивство ", – вважає лікар політика.

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Саакашвілі в грузинському ув'язненні