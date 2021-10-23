"Ситуация может ухудшиться" – тревожный прогноз врача Саакашвили

Консилиум врачей собирался в тюрьме. Коллаж "Сегодня".

Лечащий врач главы исполнительного комитета реформ в Украине Михеила Саакашвили заявил, что политик находится в стабильном состоянии.

Об этом говорится на странице Telegram-канала экс-президента Грузии.

Реклама

Состояние здоровья Саакашвили

"В настоящее время состояние здоровья стабильное. Так или иначе, вчерашнее переливание прошло хорошо, поэтому проблем пока нет, но я хочу вам сказать, что в любую минуту может стать хуже. Комиссия соглашается, что в случае необходимости его нужно перевести в узкопрофильную больницу", – говорится в заявлении врача.

Консилиум врачей собирался в тюрьме.

"Мы говорили около 2 часов, и все согласны с тем, что есть вероятность, что ситуация может ухудшиться, поэтому в случае необходимости его необходимо будет перевести в больницу. Мы, и я придерживаемся мнения, что перевести его в тюремную больницу – это убийство, цена этому будет убийство", – считает врач политика.

Реклама

Саакашвили в грузинском заточении