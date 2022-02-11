Шустер про закриття каналу "Наш": Це не по-дорослому

Влада України у питанні санкцій проти телеканалу "Наш" вчинила "не по-дорослому", оскільки навіть не спробувала пояснити суспільству причини такого рішення.

Про це заявив журналіст Савік Шустер в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканал "Україна 24".

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Журналіст зазначив, що представники партії "Слуга народу" оголосили "м'які санкції" його програмі, ігноруючи ефіри.

"А от із телеканалом "Наш", сьогодні ми про це дізналися, не так м'яко. Ймовірно, він буде закритий. Я зараз не буду і не можу обговорювати причини закриття, бо вони не були нам повідомлені. Коли закриваєш канал, на мій погляд, це має бути пояснено суспільству, народу", – наголосив Шустер.

За його словами, спрямованість каналу не має значення – "проросійський, антиросійський, це вже зовсім інша історія".

"Просто суспільству треба пояснити свої рішення, а не тільки сказати – "на підставі доповіді СБУ ми запровадили санкції проти власників телеканалу "Наш", між іншим, їхня головна компанія на Кіпрі, на офшорі". Дуже не по-дорослому це зроблено. Мені особисто такий підхід до роботи журналістів дуже не подобається та насторожує", – заявив телеведучий.

Мураєв звернувся до Зеленського через санкції РНБО

Ексдепутат Верховної Ради Євгеній Мураєв емоційно звернувся до президента України Володимира Зеленського після запровадження санкцій РНБО проти телеканалу "Наш".

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"Я, Бог бачить, не хотів говорити багато речей і багато робити. Тепер я розумію, що я повинен. Володимире Олександровичу, це твоя остання помилка, і ми точно станемо твоїм вироком. Я, принаймні, для цього зроблю все", – Заявив Мураєв в ефірі каналу "Наш".

Санкції РНБО проти телеканалу "Наш"

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів 11 лютого, що проти телеканалу "Наш" запроваджуються санкції на підставі "відповідних документів за поданням СБУ".

"Зокрема, введено санкції проти компанії Наша Прага, "Наш 24", "Наш 365" (канал "Наш") та компанії, яка безпосередньо є власником усіх цих компаній, яка зареєстрована на Кіпрі в м. Лімассол", – сказав він.

Два тижні тому видання Українська правда повідомило, що СБУ готує документи для внесення до списку санкцій телеканалу "Наш". Як розповідають джерела видання, вже деякий час СБУ фіксує випадки антиукраїнської пропаганди на каналі та готує подання до РНБО.

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Водночас, петиція про блокування цього каналу набрала необхідну кількість голосів на сайті Офісу президента. А секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Рада готова розглядати санкції проти каналу, як тільки отримає подання від СБУ.

За даними ЗМІ, СБУ проводила і перевірку щодо контактів з російською агентурою екснардепа Євгенія Мураєва, який у 2021 році передав управління телеканалом "Наш" трудовому колективу.

У МЗС Великобританії раніше заявили, що Євгеній Мураєв фігурує у планах Кремля щодо встановлення у Києві маріонеткового проросійського уряду. Сам Мураєв спростував цю інформацію і нагадав, що перебуває під санкціями РФ і йому заборонено в'їзд до цієї країни.

Нагадаємо, у 2021 році президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів "112", ZIK та NewsOne, підконтрольних лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку Це рішення президент пояснив тим, що канали фінансувалися Росією та займалися пропагандою.