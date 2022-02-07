Шмигаль нагадав Європі, чим Росія воюватиме проти неї

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та глава МЗС Німеччини Анналена Бербок на зустрічі у Києві обговорили питання оборони , енергетичної безпеки та економіки. Головною зброєю Кремля проти Європи, за словами прем'єра, може стати російський газогін "Північний потік-2".

Як зазначив Шмигаль, Україна "максимально консолідує своїх основних міжнародних партнерів" та розраховує на подальшу підтримку з боку Німеччини. Він наголосив на важливому значенні протидії гібридним загрозам з боку РФ, повідомляє прес-служба Кабміну.

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Шмигаль також наголосив, що російський газопровід "Північний потік-2" може бути використаний Кремлем як енергетична зброя проти Європи.

/ Фото: Кабинет министров Украины

Як зазначив прем'єр, незважаючи на російську агресію, Україна продовжує реалізацію реформ. Він подякував Німеччині за багаторічну дієву підтримку у цьому напрямку.

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Глава українського уряду привітав ФРН з початком головування у G7 та висловив сподівання, що підтримка України продовжуватиметься.

На закінчення прем'єр-міністр України наголосив, що "європейська та євроатлантична інтеграція залишаються незмінним курсом для уряду України".

/ Фото: Кабинет министров Украины

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