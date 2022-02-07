Шмигаль нагадав Європі, чим Росія воюватиме проти неї

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та глава МЗС Німеччини Анналена Бербок на зустрічі у Києві обговорили питання оборони , енергетичної безпеки та економіки. Головною зброєю Кремля проти Європи, за словами прем'єра, може стати російський газогін "Північний потік-2".
Як зазначив Шмигаль, Україна "максимально консолідує своїх основних міжнародних партнерів" та розраховує на подальшу підтримку з боку Німеччини. Він наголосив на важливому значенні протидії гібридним загрозам з боку РФ, повідомляє прес-служба Кабміну.
Шмигаль також наголосив, що російський газопровід "Північний потік-2" може бути використаний Кремлем як енергетична зброя проти Європи.
Як зазначив прем'єр, незважаючи на російську агресію, Україна продовжує реалізацію реформ. Він подякував Німеччині за багаторічну дієву підтримку у цьому напрямку.
Глава українського уряду привітав ФРН з початком головування у G7 та висловив сподівання, що підтримка України продовжуватиметься.
На закінчення прем'єр-міністр України наголосив, що "європейська та євроатлантична інтеграція залишаються незмінним курсом для уряду України".
Бербок приїхала підтримати Україну
- Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок у Києві заявила, що Захід готовий запровадити жорсткі економічні санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну, незважаючи на можливі економічні втрати.
- Своєю чергою глава МЗС України Дмитро Кулеба після зустрічі з Бербок зазначив, що ані Німеччина, ані Україна не прагнуть силового вирішення конфлікту і "зосереджені на дипломатичному врегулюванні нинішньої кризи". За словами Кулеби, є три питання, в яких Україна не піде на поступки РФ.
- Дмитро Кулеба також повідомив, що Німеччина не схиляла Україну до поступок через загрозу з боку Російської Федерації.
- Також Київ та Берлін знайшли потенційне рішення щодо постачання озброєння Україні .