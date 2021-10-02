Шефір: У мене одна версія замаху

Сергій Шефір розповів, що водій поки не встає на ноги / Колаж "Сьогодні"
Прибувши до Трускавця, радник президента України Сергій Шефір пояснив журналістам свою версію замаху на себе 22 вересня на Дніпровському шосе поблизу села Лісники, а також розповів, що в Києві він тепер пересувається на броньованому транспорті.
"Я думаю, це тільки тиск на вищі ешелони влади. Інших версій у мене немає. Я нікого не підозрюю. У мене з усіма нормальні робочі відносини. У психологічному спектрі тиск", – сказав Сергій Шефір.
Він також додав, що не веде будь-які конкретні справи в Офісі президента.
"Я – радник в класичному сенсі цього слова. З будь-яких питань крім військових і секретних, до секретних документів я не маю допуску", – зазначив Шефір.
Стан водія
Радник президента України також зазначив, що він більше за інших зацікавлений в якнайшвидшому розслідуванні і що постраждалий водій зараз не може встати з ліжка.
"Життю водія зараз нічого не загрожує. Але він не може вставати з ліжка, там цілий механізм на його нозі, ногу збирають і обіцяють, що все буде добре. Але поки він не встає, без руху. Сказав, що він хоче повернутися на роботу", – сказав Шефір.
Як все було
- Напад стався близько 10-тої ранку в середу, 22 вересня, поблизу с. Лісники (Київська область). Був обстріляний автомобіль першого помічника президента України Шефіра, поранений водій.
- Потерпілий водій проїхав ще п'ять кілометрів на спущеному колесі до найближчої парковки і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу".
- Відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство двох або більше осіб".
- Голова МВС Денис Монастирський відзначив геройський вчинок водія першого помічника президента Сергія Шефіра і повідомив про його стан здоров'я. За його словами, лікарі завершили операцію і тепер здоров'ю водія нічого не загрожує.
- Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, в тому числі розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн.