Шефір: У мене одна версія замаху

Сергій Шефір розповів, що водій поки не встає на ноги / Колаж "Сьогодні"

Прибувши до Трускавця, радник президента України Сергій Шефір пояснив журналістам свою версію замаху на себе 22 вересня на Дніпровському шосе поблизу села Лісники, а також розповів, що в Києві він тепер пересувається на броньованому транспорті.

"Я думаю, це тільки тиск на вищі ешелони влади. Інших версій у мене немає. Я нікого не підозрюю. У мене з усіма нормальні робочі відносини. У психологічному спектрі тиск", – сказав Сергій Шефір.

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Він також додав, що не веде будь-які конкретні справи в Офісі президента.

"Я – радник в класичному сенсі цього слова. З будь-яких питань крім військових і секретних, до секретних документів я не маю допуску", – зазначив Шефір.

Стан водія

Радник президента України також зазначив, що він більше за інших зацікавлений в якнайшвидшому розслідуванні і що постраждалий водій зараз не може встати з ліжка.

"Життю водія зараз нічого не загрожує. Але він не може вставати з ліжка, там цілий механізм на його нозі, ногу збирають і обіцяють, що все буде добре. Але поки він не встає, без руху. Сказав, що він хоче повернутися на роботу", – сказав Шефір.

Сергій Шефір висунув свої версії замаху

Як все було

Напад стався близько 10-тої ранку в середу, 22 вересня, поблизу с. Лісники (Київська область). Був обстріляний автомобіль першого помічника президента України Шефіра, поранений водій.

Потерпілий водій проїхав ще п'ять кілометрів на спущеному колесі до найближчої парковки і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу".

до найближчої парковки і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу". Відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство двох або більше осіб".

Голова МВС Денис Монастирський відзначив геройський вчинок водія першого помічника президента Сергія Шефіра і повідомив про його стан здоров'я. За його словами, лікарі завершили операцію і тепер здоров'ю водія нічого не загрожує.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, в тому числі розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн.

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