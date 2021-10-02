У справі про замах на Шефіра більше десятка версій – Венедиктова

Генпрокурор Ірина Венедиктова розповіла, чому розстріл машини Сергія Шефіра не був постановкою

Ірина Венедиктова розповіла про свої висновки / Колаж "Сьогодні"

У справі про замах на радника президента Сергія Шефіра, який був скоєний 22 вересня на Дніпровському шосе поблизу села Лісники, відпрацьовується більше 10 версій.

Про це заявила під час брифінгу на "Великий фракції" політичної партії "Слуга народу", яка проходить в Трускавці, генеральний прокурор Україна Ірина Венедиктова.

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Чи була постановка

На питання журналістів, чи було постановою замах на Сергія Шефіра, генеральний прокурор України Ірина Венедиктова відповіла, що побувавши на місці злочину, вона сама для себе зробила однозначний висновок.

"Для мене це питання було першим, коли я дізналася про це 22 вересня. Саме тому я прибула на місце, подивилася на машину, подивилася на водія, якого "швидка" ще не відвезла. Для мене не було жодного сумніву, коли я все побачила, що це не постановка. Трохи про мій бекграунд. Я закінчила університет внутрішніх справ. У мене була тактико-спеціальна підготовка, були стріляби практично кожного дня, так чи інакше я знаюся на оперативно-кримінологічних експертизах набагато більше, ніж інші люди. Коли ти бачиш кучність куль, коли розумієш, як вони лягали по рухомому автомобілю, коли порівнюєш рани у водія з отворами на двері, розумієш – це була не постановка", – сказала Венедиктова на брифінгу в Трускавці .

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"Що стосується версій, вони були озвучені відразу. Є дві основні версії. У нас більше десяти версій, з якими ми працюємо, ми їх не відкидаємо", – зазначила генпрокурор.

Як все було