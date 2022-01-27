"Шашлики замість бомбосховищ". Чи готові українці до війни з Росією та хто піде зі зброєю на фронт

Більшість опитаних українців готові стати на захист країни зі зброєю в руках. Фото: колаж "Сьогодні"

Ситуація у російсько-українських відносинах стрімко погіршується з кожним днем. Третина жителів міст вважають, що вторгнення Росії відбудеться за кілька місяців. Під рушницю готові стати майже половина чоловічого населення країни.

Про це йдеться у дослідженні компанії Gradus, виконаному на запит "Сьогодні". Що показало соцопитування?

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Чи можливе повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну

Близько третини жителів міст України з населенням понад 50 000 осіб віком 18-60 років вважають, що військове вторгнення Росії на територію України протягом найближчих місяців можливе.

чекають на вторгнення – 36,4% опитаних громадян;

– 36,4% опитаних громадян; впевнені, що Путін не нападе – 34,3% респондентів;

– 34,3% респондентів; не змогли відповісти – 29,4% українців, що беруть участь у соцопитуванні.

До речі, 25 січня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що зараз немає підстав вважати, що вторгнення Росії відбудеться найближчими днями. За його словами, сьогодні ударного угруповання, яке могло б здійснити вторгнення в Україну, збройні сили РФ не створили.

"Підстав вважати, що завтра буде вторгнення – не існує з погляду військових. Це не означає, що вони не захочуть, не розвиватимуться, загроза є", – заявив він.

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Олексій Резніков: "Підстав вважати, що завтра буде вторгнення – не існує" / Фото: Facebook

З міністром погоджується військовий експерт Олег Стариков.

"Наразі існує потенційна загроза вторгнення. Чи переросте вона в реальну? Це залежить від роботи дипломатів. До вирішення конфлікту між Росією та Україною включилися США та Європа. Побоюючись серйозних економічних та політичних наслідків, Путін навряд чи атакує Україну. Думаю, найближчим часом війни не буде", – каже "Сьогодні" Стариков.

Олег Старіков: "Наразі існує потенційна загроза вторгнення" / Фото: Facebook

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Чи готові українці воювати у разі вторгнення Росії?

Більшість опитаних громадян готові стати на захист країни зі зброєю у руках. Водночас близько третини учасників соцопитування воювати не бажають.

готові боротися з ворогом – 36,2% респондентів;

– 36,2% респондентів; не бажають воювати – 33,8% опитаних;

– 33,8% опитаних; не визначилися – 33% учасників опитування.

22 січня командувач операцією Об'єднаних сил (ООС) генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк в інтерв'ю виданню The Times заявив, що можливою датою вторгнення Росії може стати 20 лютого, коли у Пекіні закінчаться зимові Олімпійські ігри. За його словами, в Україні достатньо людей, які готові захищати країну та воювати з росіянами навіть голими руками.

"В Україні є близько півмільйона людей, які пройшли в цій країні війну, в якій вони когось або щось втратили – рідних, дім або друзів. Українці готові голими руками розшматувати росіян", – сказав Павлюк.

Олександр Павлюк: "Росія може розпочати атаку 20 лютого". Фото: скріншот

Військовий експерт Олег Жданов частково погоджується з командувачем ООС.

"Серед українців справді є велика кількість людей, готових стати на захист батьківщини. Але багато хто не готується до війни. Українська влада веде політику "закопування війни", формуючи громадську думку, що ми не воюватимемо. Щоденну статистику вбитих і поранених бійців ЗСУ публікує лише Міністерство оборони: Країна ж продовжує жити у звичайному режимі, громадяни не налаштовані на те, що завтра може початися війна. Як говорив Геннадій Москаль під час виконання обов'язків керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації: "Поки 152-міліметровий снаряд не впаде у ваш город, ви не повірите, що почалася війна", – каже Жданов.

Чи вміють українці поводитися з вогнепальною зброєю?

Як виявилось, більше половини опитаних українців не мають досвіду використання вогнепальної зброї.

не вміють поводитися зі зброєю – 58% респондентів;

– 58% респондентів; володіють навичками використання "вогнестрілу" – 33,7% учасників опитування;

– 33,7% учасників опитування; не стали відповідати на запитання – 8,3% українців.

24 січня видання The Times опублікувала фото 52-річної українки Мар'яни Жагло з карабіном Z15 наперевагу, що готується на своїй київській кухні відбивати вторгнення Росії. Жінка купила мисливську рушницю і вступила до лав територіальної оборони.

"Я купила цей карабін після того, як почула, як деякі солдати обговорюють найкращу гвинтівку. Якщо дійде до того, то ми битимемося за Київ, ми боротимемося, щоб захистити наше місто" , – сказала вона.

Мар'яна Жагло: "Якщо ми битимемося за Київ, ми боротимемося, щоб захистити наше місто". Фото: The Times

Олег Жданов зазначає, що багато активних українців купують зброю та записуються на курси стрільби.

"Нашому суспільству потрібні сміливі та активні лідери. У 2014 році захищати Донбас відправилися активісти. Вони записувалися в "добробати", вели за собою людей. Завдяки таким людям ми перемагали на фронті", – каже Жданов.

Чи зібрана в українців "тривожна валізка"?

Як з'ясували дослідники, у переважній більшості українці не підготували набори необхідних речей на випадок екстреної ситуації і не зібрали так звану "тривожну валізку" або "тривожний рюкзак". Понад половина опитаних і не планують цього робити.

зібрали "тривожну валізку" – 8% учасників опитування;

– 8% учасників опитування; не зібрали, але планують – 25,8% респондентів;

– 25,8% респондентів; не зібрали та не планують – 53,9% опитаних;

– 53,9% опитаних; не змогли відповісти – 12,3% громадян.

На тлі загрози вторгнення Росії Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформполітики України випустив брошуру під назвою "У разі надзвичайної ситуації чи війни", в якій українці можуть дізнатися, що потрібно взяти з собою у разі початку бойових дій. Експерти радять зібрати у місткий рюкзак або сумку документи, одяг, їжу, медичні препарати та речі першої необхідності. Тримати таку "тривожну валізку" краще ближче до виходу з квартири. Проте схоже, що багато громадян так і не прочитали цю брошуру.

Список речей, які потрібно покласти в тривожну валізу / Фото: Колаж: Сьогодні

Олег Жданов упевнений, що українці не поспішають збирати "тривожну валізку", бо не бачать загрози війни.

"Навіщо готуватися до війни, якщо президент Зеленський сказав: "Війни не буде, йдіть на шашлики"? Поки не зміниться інформаційна політика влади, люди не турбуватимуться про "тривожну валізку", – каже Жданов.

Чи записалися українці до загонів територіальної оборони?

За даними соцопитування, українці не поспішають вступати до лав тероборони. До територіальних громад записалися менше 5% опитаних.

вступили до загонів територіальної оборони – 4,9% респондентів;

– 4,9% респондентів; не вступили, але планують – 12,5% учасників дослідження;

– 12,5% учасників дослідження; не вступили та не планують – 60,9% українців;

– 60,9% українців; не змогли відповісти – 21,7% громадян.

20 січня Кабінет міністрів України оприлюднив ухвалу про затвердження положення про добровольчі формування територіальних громад. Документ визначає порядок комплектування підрозділів територіальної оборони, створюваних у всіх областях та місті Києві відповідно до Закону "Про основи національного опору". Закон передбачає, що у кожній області та додатково у кожному місті, чисельність населення якого перевищує 900 тисяч жителів, мають бути створені бригади територіальної оборони. Членам добровольчих формувань територіальних громад дозволяється використовувати особисту мисливську зброю під час виконання завдань тероборони.

У кожній області та у кожному місті мають бути створені бригади територіальної оборони. Фото: 112 БрТРО

Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає загрозу вторгнення Росії абсолютно реальною, тому радить усім українцям вступати до лав територіальної оборони.

"Концентрація сил російської армії біля кордону України та перекидання військ і техніки НАТО у Східну Європу свідчать про всю серйозність ситуації. Ми маємо бути готові відбити атаку ворога. Для цього вже зараз громадянам необхідно вступати до загонів територіальних громад, навчатися поводженню зі зброєю та готуватися захищати себе, свої сім'ї та свою країну", – каже "Сьогодні" Романенко.

Ігор Романенко: "Громадянам необхідно вступати в тероборону та готуватися захищати свою країну" / Фото: Facebook

Чи знають українці, де розташовані бомбосховища?

Чверть опитаних громадян знають місця розташування бомбосховищ у районах їхнього проживання. Але понад 50% українців такої інформації не мають.

знають адреси бомбосховищ – 25,8% респондентів;

– 25,8% респондентів; не знають, де знаходяться укриття – 52,1% українців, які брали участь у соцопитуванні;

– 52,1% українців, які брали участь у соцопитуванні; не впевнені в тому, що знають – 15,7% громадян;

– 15,7% громадян; не змогли відповісти на запитання – 6,3% опитуваних.

В Україні багато бомбосховищ. Фото: колаж "Сьогодні"

Олег Жданов упевнений, що українці не цікавляться бомбосховищами з тієї ж причини, через яку не збирають "тривожні валізки".

"Немає приводу для занепокоєння. Президент сказав: "Не панікуйте, ми самі розберемося". І люди не панікують. Але як Офіс президента розбереться – ніхто не знає. Мені б дуже не хотілося, щоб така методологія влади не призвела до того, то українці виявляться не готовими захистити себе від раптового нападу ворога", – підсумував Жданов.

Олег Жданов: "Українці не цікавляться бомбосховищами з тієї ж причини, через яку не збирають "тривожні валізки" / Фото: Facebook

Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром понад 50 000 жителів віком 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіону. Розмір вибірки: 1000 респондентів.

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