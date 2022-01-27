"Шашлыки вместо бомбоубежищ". Готовы ли украинцы к войне с Россией и кто пойдет с оружием на фронт

Большинство опрошенных украинцев, готовы стать на защиту страны с оружием в руках. Фото: коллаж "Сегодня"

Ситуация в российско-украинских отношениях стремительно ухудшается с каждым днем. Треть жителей городов считают, что вторжение России произойдет через несколько месяцев. Под ружье готовы встать почти половина мужского населения страны.

Об этом говорится в исследовании компании Gradus, выполненному по запросу "Сегодня". Что показал соцопрос?

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Возможно ли полномасштабное военное вторжение РФ в Украину

Около трети жителей городов Украины с населением более 50 000 человек в возрасте 18-60 лет считают, что военное вторжение России на территорию Украины в течение ближайших месяцев возможно.

ожидают вторжения – 36,4% опрошенных граждан;

– 36,4% опрошенных граждан; уверены, что Путин не нападет – 34,3% респондентов;

– 34,3% респондентов; затруднились ответить – 29,4% украинцев, участвующих в соцопросе.

К слову, 25 января министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в данное время нет оснований считать, что вторжение России произойдет в ближайшие дни. По его словам, сегодня ударной группировки, которая могла бы совершить вторжение в Украину, вооруженные силы РФ не создали.

"Оснований считать, что завтра будет вторжение – не существует с точки зрения военных. Это не значит, что они не захотят, не будут развиваться, угроза есть", – заявил он.

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Алексей Резников: "Оснований считать, что завтра будет вторжение – не существует" / Фото: Facebook

С министром соглашается военный эксперт Олег Стариков.

"В данное время существует потенциальная угроза вторжения. Перерастет ли она в реальную? Это зависит от работы дипломатов. В решение конфликта между Россией и Украиной включились США и Европа. Опасаясь серьезных экономических и политических последствий, Путин вряд ли атакует Украину. Думаю, в ближайшее время войны не будет", – говорит "Сегодня" Стариков.

Олег Стариков: "В данное время существует потенциальная угроза вторжения" / Фото: Facebook

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Готовы ли украинцы воевать в случае вторжения России?

Большинство опрошенных граждан готовы стать на защиту страны с оружием в руках. В то же время около трети участников соцопроса воевать не желают.

готовы сражаться с врагом – 36,2% респондентов;

– 36,2% респондентов; не желают воевать – 33,8% опрошенных;

– 33,8% опрошенных; не определились – 33% участвующих в опросе.

22 января командующий операцией Объединенных сил (ООС) генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк в интервью изданию The Times заявил, что возможной датой вторжения России может стать 20 февраля, когда в Пекине закончатся зимние Олимпийские игры. По его словам, в Украине достаточно людей, готовых защищать страну и воевать с россиянами даже голыми руками.

"В Украине есть "около полумиллиона людей, прошедших в этой стране войну, в которой они кого-то или что-то потеряли – родных, дом или друзей. Украинцы готовы голыми руками растерзать россиян", – сказал Павлюк.

Александр Павлюк: "Россия может начать атаку 20 февраля". Фото: скриншот

Военный эксперт Олег Жданов отчасти соглашается с командующим ООС.

"Среди украинцев действительно есть большое количество людей, готовых встать на защиту родины. Но многие не готовятся к войне. Украинская власть ведет политику "закапывания войны", формируя общественное мнение, что мы не будем воевать. Ежедневную статистику убитых и раненых бойцов ВСУ публикует лишь Министерство обороны. Страна же продолжает жить в обычном режиме. Граждане не настроены на то, что завтра может начаться война. Как говорил Геннадий Москаль во время исполнения обязанностей руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации: "Пока 152-милиметровый снаряд не упадет в ваш огород, вы не поверите, что началась война", – говорит нам Жданов.

Умеют ли украинцы обращаться с огнестрельным оружием?

Как оказалось, более половины опрошенных украинцев не имеют опыта использования огнестрельного оружия.

не умеют обращаться с оружием – 58% респондентов;

– 58% респондентов; владеют навыками использования "огнестрела" – 33,7% участников опроса;

– 33,7% участников опроса; не стали отвечать на вопрос – 8,3% украинцев.

24 января издание The Times опубликовала фото 52-летней украинки Марьяны Жагло с карабином Z15 наперевес, готовящейся на своей киевской кухне отражать вторжение России. Женщина купила охотничье ружье и вступила в ряды территориальной обороны.

"Я купила этот карабин после того, как услышала, как некоторые солдаты обсуждают лучшую винтовку. Если дойдет до того, то мы будем драться за Киев, мы будем сражаться, чтобы защитить наш город", – сказала она.

Марьяна Жагло: "Если мы будем драться за Киев, мы будем сражаться, чтобы защитить наш город". Фото: The Times

Олег Жданов отмечает, что многие активные украинцы покупают оружие и записываются на курсы стрельбы.

"Нашему обществу нужны смелые и активные лидеры. В 2014 году защищать Донбасс отправились активисты. Они записывались в "добробаты", вели за собой людей. Благодаря таким людям мы побеждали на фронте", – говорит Жданов.

Собран ли у украинцев "тревожный чемоданчик"?

Как выяснили исследователи, в подавляющем большинстве украинцы не подготовили наборы необходимых вещей на случай экстренной ситуации и не собрали так называемый "тревожный чемоданчик" или "тревожный рюкзак". Более половины опрошенных и не планируют этого делать.

собрали "тревожный чемоданчик" – 8% участников опроса;

– 8% участников опроса; не собрали, но планируют – 25,8% респондентов;

– 25,8% респондентов; не собрали и не планируют – 53,9% опрошенных;

– 53,9% опрошенных; затруднились ответить – 12,3% граждан.

На фоне угрозы вторжения России Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информполитики Украины выпустил брошюру под названием "В случае чрезвычайной ситуации или войны", в которой украинцы могут узнать, что нужно взять с собой в случае начала боевых действий. Эксперты советуют собрать во вместительный рюкзак или сумку документы, одежду, еду, медицинские препараты и вещи первой необходимости. Держать такой "тревожный чемоданчик" лучше ближе к выходу из квартиры. Однако похоже, что многие граждане так и не прочитали данную брошюру.

Список вещей, которые нужно положить в тревожный чемодан / Фото: Коллаж: Сегодня

Олег Жданов уверен, что украинцы не торопятся собирать "тревожный чемоданчик", так как не видят угрозы войны.

"Зачем готовиться к войне, если президент Зеленский сказал: "Войны не будет, идите на шашлыки"? Пока не изменится информационная политика власти, люди не будут беспокоиться о "тревожном чемоданчике", – говорит Жданов.

Записались ли украинцы в отряды территориальной обороны?

Согласно данным соцопроса, украинцы не спешат вступать в ряды теробороны. В территориальные общины записались менее 5% опрошенных.

вступили в отряды территориальной обороны – 4,9% респондентов;

– 4,9% респондентов; не вступили, но планируют – 12,5% участников исследования;

– 12,5% участников исследования; не вступили и не планируют – 60,9% украинцев;

– 60,9% украинцев; затруднились ответить – 21,7% граждан.

20 января Кабинет министров Украины обнародовал постановление об утверждении положения о добровольческих формированиях территориальных общин. Документ определяет порядок комплектования подразделений территориальной обороны, создаваемых во всех областях и городе Киеве в соответствии с Законом Об основах национального сопротивления. Закон предусматривает, что в каждой области и дополнительно в каждом городе, численность населения которого превышает 900 тысяч жителей, должны быть созданы бригады территориальной обороны. Членами добровольческих формирований территориальных общин разрешается использовать личное охотничье оружие во время выполнения задач теробороны.

В каждой области и в каждом городе должны быть созданы бригады территориальной обороны. Фото: 112 БрТРО

Бывший замначальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко считает угрозу вторжения России абсолютно реальной, поэтому советует всем украинцам вступать в ряды территориальной обороны.

"Концентрация сил российской армии возле границы Украины и переброска войск и техники НАТО в Восточную Европу свидетельствуют о всей серьезности ситуации. Мы должны быть готовы отразить атаку врага. Для это уже сейчас гражданам необходимо вступать в отряды территориальных общин, обучаться обращению с оружием и готовиться защищать себя, свои семьи и свою страну", – говорит "Сегодня" Романенко.

Игорь Романенко: "Гражданам необходимо вступать в тероборону и готовиться защищать свою страну" / Фото: Facebook

Знают ли украинцы, где находятся бомбоубежища?

Четверть опрошенных граждан знают места расположения бомбоубежищ в районах их проживания. Но более 50% украинцев такой информацией не владеют.

знают адреса бомбоубежищ – 25,8% респондентов;

– 25,8% респондентов; не знают, где находятся укрытия – 52,1% украинцев, участвовавших в соцопросе;

– 52,1% украинцев, участвовавших в соцопросе; не уверены в том, что знают – 15,7% граждан;

– 15,7% граждан; не смогли ответить на вопрос – 6,3% опрашиваемых.

В Украине много бомбоубежищ. Фото: коллаж "Сегодня"

Олег Жданов уверен, что украинцы не интересуются бомбоубежищами по той же причине, по которой не собирают "тревожные чемоданчики".

"Нет повода для беспокойства. Президент сказал: "Не паникуйте, мы сами разберемся". И люди не паникуют. Но как Офис президента разберется – никто не знает. Мне бы очень не хотелось, чтобы такая методология власти не привела к тому, то украинцы окажутся не готовыми защитить себя от внезапного нападения врага", – подытожил Жданов.

Олег Жданов: "Украинцы не интересуются бомбоубежищами по той же причине, по которой не собирают "тревожные чемоданчики" / Фото: Facebook

Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 000 жителей в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региона. Размер выборки: 1000 респондентов.

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