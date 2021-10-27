Серйозне тріо. Ексгенпрокурор розповів, з ким веде переговори Разумков

Колишній голова Верховної Ради України / Фото: Верховная Рада

Відправлений у відставку з посади голови Верховної Ради Дмитро Разумков веде переговори з лікарем Євгеном Комаровським та журналістом Дмитром Гордоном для створення політичного об'єднання, яке б змогло конкурувати на виборах з командою президента Володимира Зеленського.

Про це заявив в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" ексгенпрокурор Юрій Луценко.

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"Разумков на сьогодні став альтернативою для електорату Зеленського. І інсайд – він веде плідні, за моїми даними, переговори з доктором Комаровським та паном Гордоном. Це тріо буде дуже серйозним магнітом для розчарованого в Зеленському електораті "слуг народу", – сказав Луценко.

На репліку ведучої про те, що Гордон публічно відхрещувався від бажання займатися політикою, ексгенпрокурор заперечив: "Гордон займається політикою і займатиметься політикою. Правда, як людина, яка вже стала політиком, він вміє надавати словам різного значення".

Луценко також зазначив, що рейтинг президента, "попри очевидні його провали – енергетичну катастрофу, COVID-катастрофу, безглуздість, яка відбувається фактично скрізь, був стабільним, доки не з'явилася альтернатива". За його словами, виборці Зеленського "шукають іншого популіста – цей зламався".

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Відставка Разумкова