Секретний режим для депутатів: у Раді розповіли про особливий план на випадок війни

Руслан Стефанчук. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент має план дій на випадок "особливого періоду" в Україні.

Про це він сказав під час брифінгу, який транслював телеканал Україна 24".

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"Звичайно, ми готові до розвитку подій, встановлених законодавством України, зокрема, коли йдеться про випадки, коли в Україні може бути запроваджений особливий період. Я не називатиму, щоб зараз це не поширювалося у ЗМІ. Звичайно, план є", – сказав Стефанчук.

Також він додав, що депутати мають секретний план дій на випадок ймовірного зникнення зв'язку.

"Якщо не буде інтернету, якщо зв'язок втрачається, депутати мають відповідні пакети. Вони під секретним режимом. Вони їх відкривають і там написано, що робити, якщо поганий зв'язок: необхідно перше, друге, третє, коли збираємося у Верховній Раді, на якому місці. Це все прописано. Єдине, що це режим секретності, тому я не можу це коментувати" , – зазначив спікер ВР.

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Крім того, Стефанчук вважає, що потрібно знову повернутися до дискусій щодо онлайн-голосування.

"Це вже сьогодні практика всіх парламентів світу, крім України. Треба зробити запобіжник, щоб орган законодавчої влади не припиняв свою роботу в жодному разі", – зазначив Стефанчук.

Що означає особливий період?

У Законі "Про оборону України" зазначено, що особливий період настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців про приховану мобілізацію або з моменту запровадження військового стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час та частково відновлювальний період після закінчення військових дій. Таке визначення закріплено й у Законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

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