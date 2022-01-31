Секретный режим для депутатов: в Раде рассказали об особом плане на случай войны

Руслан Стефанчук. Фото: коллаж "Сегодня"

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что у парламента есть план действий на случай "особого периода" в Украине.

Об этом он сказал во время брифинга, который транслировал телеканал "Украина 24".

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"Конечно, мы готовы к развитию событий, установленных законодательством Украины, в частности, когда речь идет о случаях, когда может быть в Украине введен особый период. Я не буду называть, чтобы сейчас это не распространялось в СМИ. Конечно, план есть", – сказал Стефанчук.

Также он добавил, что у депутатов есть секретный план действий на случай вероятного исчезновения связи.

"Если не будет Интернета, если связь теряется, у депутатов есть соответствующие пакеты. Они под секретным режимом. Они их открывают и там написано, что делать, если плохая связь: необходимо первое, второе, третье, когда собираемся в Верховной Раде, на каком месте. Это все прописано. Единственное, что это режим секретности, поэтому я не могу это комментировать", – отметил спикер ВР.

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Кроме того, Стефанчук считает, что нужно снова вернуться к дискуссиям по вопросу онлайн-голосования.

"Это уже на сегодня практика всех парламентов мира, кроме Украины. Надо сделать предохранитель, чтобы орган законодательной власти не прекращал свою работу ни в коем случае", – отметил Стефанчук.

Что значит особый период?

В Законе "Об обороне Украины" указано, что особый период наступает с момента объявления решения о мобилизации (кроме целевой) или доведения его до исполнителей о скрытой мобилизации или с момента введения военного положения в Украине или в отдельных ее местностях и охватывает время мобилизации, военное время и частично восстановительный период после окончания военных действий. Такое определение закреплено и в Законе о мобилизационной подготовке и мобилизации.

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