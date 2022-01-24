СБУ вже працює: на РНБО згадали про Мураєва

Олексій Данілов та Євген Мураєв, колаж "Сьогодні"

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов прокоментував ситуацію з народним депутатом VII та VIII скликань Євгеном Мураєвим, якого спецслужби Великої Британії та США підозрюють нібито в участі в плані Кремля щодо встановлення проросійського уряду в Україні. За його словами, влада обізнана і про "інших представників Росії, яких не називає англійська розвідка".

Про це Данилов заявив 24 січня під час брифінгу після засідання РНБО.

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"Це може бути сенсацією для тих людей, які необізнані про те, що відбувається в нашій країні. Ми цілком обізнані, хто такий Мураєв, інші представники Росії, яких не називає англійська розвідка. Чітко усвідомлюємо прізвища, імена, по батькові цих людей", – сказав він.

Санкції немає, але СБУ працює

Водночас у РНБО повідомили, що Служба безпеки України не просила вводити санкції проти Євгена Мураєва та телеканалу "Наш".

Данилов лише додав, що "п'ята колона, яка є в нашій країні", відстежується вітчизняними спецслужбами. При цьому не уточнивши, що йдеться саме про Євгена Мураєва.

Що сталося з Мураєвим

23 січня у МЗС Великої Британії заявили про план керівництва Російської Федерації, згідно з яким у Києві потрібно встановити проросійський уряд . Прізвище Мураєв там фігурує як учасник схеми, який очолить "маріонеткову" владу.

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Така інформація пролунала і на американському телеканалі CNN. Там запевняють, що докази існування такого плану Кремля з Мураєвим вже мають розвідники США та Великобританії.

Сам Євген Мураєв заявив, що це неправдива інформаці . За словами політика, це "дурість". Екснардеп також нагадав, що перебуває під санкціями Росії і йому заборонено в'їзд до цієї країни.

Раніше в Офісі президента заявили, що до інформації британського уряду про Євгена Мураєва потрібно поставитися серйозно.