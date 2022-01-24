СБУ уже работает: на СНБО вспомнили о Мураеве

Алексей Данилов и Евгений Мураев, коллаж "Сегодня"
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал ситуацию с народным депутатом VII и VIII созывов Евгением Мураевым, которого спецслужбы Великобритании и США подозревают якобы в участии в плане Кремля по установлению пророссийского правительства в Украине. По его словам, власть осведомлена и о "других представителях России, которых не называет английская разведка".
Об этом Данилов заявил 24 января, во время брифинга после заседания СНБО.
"Это может быть сенсацией для тех людей, которые не осведомлены о том, что происходит в нашей стране. Мы вполне осведомлены, кто такой Мураев, другие представители России, которых не называет английская разведка. Четко осознаем фамилии, имена, отчества этих людей", – сказал он.
Санкции нет, но СБУ работает
В тоже время в СНБО сообщили, что Служба безопасности Украины не просила вводить санкции против Евгения Мураева и телеканала "Наш".
Данилов лишь добавил, что "пятая колона, которая есть в нашей стране" отслеживается отечественными спецслужбами. При этом не уточнив, что речь идет именно о Евгении Мураеве.
Что случилось с Мураевым
23 января в МИД Великобритании заявили о плане руководства Российской Федерации, согласно которому в Киеве нужно установить пророссийское правительство. Фамилия Мураев там фигурирует как участник схемы, который возглавит "марионеточную" власть.
Похожая информация прозвучала и на американском телеканале CNN. Там уверяют, что доказательства существования такого плана Кремля с Мураевым уже есть у разведчиков США и Великобритании.
Сам Евгений Мураев заявил, что это неправдивая информация. По словам политика, это "глупость". Экс-нардеп также напомнил, что находится под санкциями России и ему запрещен въезд в эту страну.
Ранее в Офисе президента заявили, что к информации британского правительства об Евгении Мураеве нужно отнестись серьезно.