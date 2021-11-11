"Сам вийдеш або тебе винесуть": Разумков дав пораду Зеленському

Разумков (праворуч) давно не бачився із Зеленським. Колаж "Сьогодні"

Президенту Володимиру Зеленському треба залишатися людиною і бути більш відкритим до людей, оскільки зараз до нього важко підібратись, навіть будучи депутатом. Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков нагадав, що рано чи пізно чиновники залишають свої кабінети, а інколи їх звідти "виносять", якщо втрачають зв'язок із реальністю. Про це він сказав в ефірі Українського радіо.

Нардеп розповів, що сам досить давно спілкувався востаннє із Зеленським, тож порадив бути ближчим до людей.

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"Щодо того, щоб підійти до нього, то сьогодні така кількість охорони, що не завжди у вас вийде підійти до президента. Я думаю, що це занадто. Тому що з людьми все ж таки треба спілкуватися, їх точно треба чути, їхні проблеми, і насправді це тобі допомагає", – сказав Разумков.

Колишній спікер Ради зазначив, що після приходу до великих кабінетів дуже багато його колег втратили зв'язок з реальністю і з тими проблемами, які дійсно турбують людей.

"А це неправильно. Тому що рано чи пізно ти з цих кабінетів або сам вийдеш, або тебе звідти винесуть або виженуть. Тому треба залишатися людиною, треба залишатися тим, ким ти йшов у 2019 році для того, щоб все ж таки виконати те, що ти обіцяв людям", – сказав він.

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Разумков – Зеленський