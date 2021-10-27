Саакашвілі заборонив себе реанімувати

На волю передані чергові побажання третього президента Грузії, глави Виконавчого комітету з реформ України Міхеїла Саакашвілі, який ось уже майже місяць перебуває у СІЗО в'язниці Руставі та третій тиждень голодує. У листі, з яким громадськість ознайомив один із адвокатів Саакашвілі, Дмитро Садзаглішвілі, політик написав відмову від будь-якого пов'язаного з голодуванням лікування, забору у нього аналізів, надання послуг бригади реанімобіля та обстежень.

Про це повідомляє агентство Грузія онлайн.

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Воля ув'язненого

"З цієї хвилини я відмовляюся від будь-якого пов'язаного з голодуванням лікування, аналізів, послуг бригади реанімобіля та обстежень. Я прийматиму тільки ті ліки, які не пов'язані з голодуванням, поки ви не повернете кімнаті зустрічей початковий вигляд і поки мені не буде надано можливість користуватися своїми процесуальними правами", – написав Саакашвілі.

Зачитуючи листа, Дмитро Садзаглішвілі ще раз поставив акцент на тому, що Міхеїл Саакашвілі є особистим в'язнем Володимира Путіна. Відмовляючи політику у госпіталізації до звичайної, а не тюремної лікарні, "Грузинська мрія" виконувала саме його завдання щодо вбивства Саакашвілі", – вважає адвокат.

Як розвивалися події 27 жовтня

Вранці Саакашвілі вкотре відмовився від переведення до тюремної лікарні.

Вдень зі іменитим в'язнем змогла зустрітися Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. За її словами, колишній президент Грузії каже, що не припиняє голодування, відмовляється від переведення до тюремної лікарні та виступає проти примусового годування.

Спробував до Саакашвілі пройти український журналіст Дмитро Гордон. Однак після прильоту в Тбілісі його навіть не випустили з аеропорту.

Увечері після повернення до Києва Дмитро Гордон заявив, що намагатиметься дістатися Міхеїла Саакашвілі, попри те, що його не хочуть пускати до Грузії. Про це він сказав у коментарі "Сьогодні" в аеропорту "Бориспіль".

Нагадаємо, у Грузії Саакашвілі є фігурантом кількох кримінальних справ, які вважає політичними У січні 2018 року Тбіліський міський суд визнав колишнього президента Грузії винним у зловживанні службовим становищем та незаконному достроковому звільненні з ув'язнення колишніх чиновників МВС та засудив його до трьох років позбавлення волі.