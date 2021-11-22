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Саакашвілі потрібен психіатр: лікар попередив про дуже складне лікування

Марія Дмитренко
22 листопада, 12:05
Лікарі стурбовані неврологією політика

Лікар Ніколоз Кіпшидзе зробив тривожну заяву. Фото: колаж "Сьогодні"

Лікар колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе заявив, що для лікування політика буде потрібна допомога психолога та психіатра. Незважаючи на те, що політик припинив голодування, загрози для його життя ще не минули.

Як передає AFP, відповідну заяву лікар зробив після відвідин Саакашвілі у військовому шпиталі у Горі, куди його перевели з тюремної лікарні.

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За словами Кіпшидзе, не виключається необхідність підключення до обстеження Саакашвілі закордонних спеціалістів.

"Я вважаю, що необхідно підключити психолога та психіатра... У таких хворих, як ви знаєте, є посттравматичний синдром, який підлягає певному та дуже складному лікуванню та реабілітації", – наголосив він.

Кіпшидзе додав, що у експрезидента Грузії відзначається загальна слабкість, головний біль і перепади тиску.

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Лікар політика додав, що перший день його відновлення після голодування пройшов нормально і Саакашвілі набагато спокійніше почувається у військовому шпиталі, ніж у тюремній лікарні.

Стан здоров'я Саакашвілі

Також нагадаємо, США заступилися за Саакашвілі.