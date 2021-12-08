Саакашвілі оголосив новий протест і переміг – чого досяг політик

На найближче засідання суду Саакашвілі не зможе прийти самостійно / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Третій президент Грузії, голова Виконавчого комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі, який проходить лікування у військовому шпиталі в Горі після тривалого голодування у в'язниці, вдався до нового протесту і досяг успіху.

Про це повідомляє місцеве інформагентство Грузія online з посиланням на адвоката політика Димитрі Садзаглішвілі.

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Протест

За словами адвоката, Саакашвілі напередодні увечері оголосив акцію протесту та припинив приймати ліки. Таким чином він вимагав увімкнути йому телевізор.

"Протест Міхеїла Саакашвілі був викликаний тим, що напередодні представники пенітенціарної служби заявили йому, що за зламану в листопаді в тюремній лікарні копійчану пластмасову деталь він піддається дисциплінарному стягненню в госпіталі в Горі і йому відключають телевізор, а також не допустять відвідувачів", – розповів адвокат.

Садзаглішвілі уточнив, що колишній президент Грузії вдарив у апарат для вимірювання тиску з метою самооборони, коли медперсонал тюремної лікарні збирався провести "медичні маніпуляції" проти його волі.

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"Після різкого протесту Саакашвілі пенітенціарна служба увімкнула телевізор у палаті", – додав Садзаглішвілі.

Ув'язнення Саакашвілі