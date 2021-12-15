Саакашвілі може стати інвалідом – лікар

Саакашвілі треба відправляти на лікування за кордон. Фото: колаж "Сьогодні"

Лікар-невролог Отар Тоїдзе з медичного центру "Емпатія" в Грузії вважає, що колишнього президента країни Міхеїла Саакашвілі необхідно відправити на лікування за кордон, інакше його стан погіршиться, і це призведе до плачевних наслідків.

Про це повідомляє Інтерфакс.

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"Зараз у Міхеїла Саакашвілі посттравматичний стрес та енцефалопатія Верніке, яка може різко загостритися, і ми отримаємо не здорового, а інваліда Саакашвілі", – сказав Тоїдзе.

Він додав, що медичний центр "Емпатія" зробив кілька запитів у закордонні клініки щодо можливості лікування Саакашвілі, але поки що домовленості з жодною лікарнею немає.

"Клініку треба підібрати відповідно до стану пацієнта і за його згодою. Ми направили листи до кількох закордонних клінік, у тому числі до Німеччини, але відповідь поки що запізнюється", – додав лікар.

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Затримання Саакашвілі