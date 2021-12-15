Саакашвілі може стати інвалідом – лікар

Саакашвілі треба відправляти на лікування за кордон. Фото: колаж "Сьогодні"
Лікар-невролог Отар Тоїдзе з медичного центру "Емпатія" в Грузії вважає, що колишнього президента країни Міхеїла Саакашвілі необхідно відправити на лікування за кордон, інакше його стан погіршиться, і це призведе до плачевних наслідків.
Про це повідомляє Інтерфакс.
"Зараз у Міхеїла Саакашвілі посттравматичний стрес та енцефалопатія Верніке, яка може різко загостритися, і ми отримаємо не здорового, а інваліда Саакашвілі", – сказав Тоїдзе.
Він додав, що медичний центр "Емпатія" зробив кілька запитів у закордонні клініки щодо можливості лікування Саакашвілі, але поки що домовленості з жодною лікарнею немає.
"Клініку треба підібрати відповідно до стану пацієнта і за його згодою. Ми направили листи до кількох закордонних клінік, у тому числі до Німеччини, але відповідь поки що запізнюється", – додав лікар.
Затримання Саакашвілі
- Міхеїл Саакашвілі таємно повернувся до Грузії з України незадовго до муніципальних виборів. Після зміни влади у 2012 році проти експрезидента на батьківщині було відкрито декілька справ, які сам Саакашвілі вважає політичними.
- Після того, як колишній президент Грузії оголосив голодування, стан його здоров'я почав погіршуватися. Він схуд за ґратами на 15 кілограмів. Також у Саакашвілі почалися проблеми з моторикою та дикцією. Саакашвілі погодився на переведення в шпиталь у Горі, у зв'язку з чим припинив голодування.
- 29 листопада у Тбіліському міському суді розпочався судовий процес над Саакашвілі. Біля будівлі відбулися сутички поліції та прихильників експрезидента.
- Крім того, політику влаштували психотропне катування у лікарні. Саакашвілі дають препарати, які не прописували, його стан погіршується.