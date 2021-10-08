Руслан Стефанчук став новим главою Верховної Ради

Стефанчук очолив парламент. Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада після відставки Дмитра Разумкова призначила новим спікером парламенту Руслана Стефанчука, який до цього обіймав посаду першого віцеспікера.

Перед початком розгляду питання про призначення нового спікера, "слуги народу" висунули Стефанчука на цю посаду. Були ще кілька кандидатів, але вони не набрали необхідної підтримки або взяли самовідвід:

Реклама

Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність");

Гео Лерос (позафракційний);

Яна Зінкевич ("Європейська солідарність");

Ярослав Железняк ("Голос").

Він подякував депутатам за підтримку і навіть висловив слова подяки звільненому спікеру Дмитру Разумкову за виконану роботу.

"На посаді голови Верховної Ради я бачу те, щоб ми з вами доклали максимум зусиль не задля особистого піару, а для підвищення якості нашого законодавства... Але особливо приємно, що за половину нашої каденції, за оцінками громадських організацій, я продовжую залишатися одним із тих депутатів, який не подав жодного законопроєкту з корупційними ризиками... Упевнений, що за два роки спільної роботи ви знаєте про мене все, може, навіть більше, ніж я сам про себе, з моїми плюсами і мінусами", – сказав Стефанчук.

Депутати на рейтинговому голосуванні підтримали його 257 голосами, а потім 261 голосом зняли його з посади першого віцеспікера і призначили головою парламенту.

Біографія Стефанчук

Народився 20 жовтня 1975 року в Тернополі в сім'ї студентів-медиків. У 1997 році з відзнакою закінчив Хмельницький інститут регіонального управління та права за спеціальністю "Правознавство", в тому ж році – Технологічний університет Поділля ("Менеджмент виробничої сфери").

Реклама

Доктор юридичних наук, професор, колишній проректор Інституту держави і права ім. Володимира Корецького НАН України та Національної академії прокуратури України, співавтор багатьох законопроектів. Руслан Стефанчук в команді "Слуги народу" має найбільший досвід законотворчості. Із Зеленським Стефанчук познайомився ще в студентські роки завдяки російському КВН.

У 2011-2013 роках завідував відділом проблем розвитку національного законодавства в Інституті законодавства Верховної Ради України. Як помічник співпрацював з народним депутатом від блоку "Наша Україна – Народна самооборона" Анатолієм Матвієнком, а також віце-прем'єр-міністром Степаном Кубівим.

У 2017 році претендував на посаду судді у Верховному суді України, однак не пройшов за конкурсом.

Реклама

У 2013-2014 роках завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, а з 2014 по 2016 рік – проректор із наукової роботи Національної академії прокуратури України. З 2016-го – проректор із наукової роботи вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України. Головний редактор журналу "Law of Ukrainе". За його власним визнанням, володіє бібліотекою наукової літератури з 5000 томів.

Перестановки в Раді