Росіяни чи російськомовні не піддаються загрозам з боку уряду України — Держдеп США

У Держдепі США виступили із заявою/Колаж: "Сьогодні"
У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки заявили, що немає достовірних повідомлень про те, що будь-які етнічні росіяни або російськомовні піддаються загрозам з боку уряду України. Однак є достовірні повідомлення про те, що в окупованому Росією Криму та на Донбасі українці стикаються з придушенням своєї культури та національної ідентичності та живуть у середовищі жорстоких репресій й страху.
Про це заявили в Держдепі США.
Деталі
У відомстві зазначили, що у Криму Росія змушує українців приймати російське громадянство або втрачати своє майно, доступ до охорони здоров’я та роботу. Ті, хто мирно висловлює спротив російській окупації або контролю, стикаються з тюремним ув'язненням за необґрунтованими причинами, поліцейськими рейдами у їхніх будинках, офіційно санкціонованою дискримінацією, а в деяких випадках тортурами та іншими зловживаннями. Релігійні та етнічні меншини переслідуються як екстремістські чи терористичні.
Загроза вторгнення Росії на територію України
- Росія накопичила поблизу кордонів з Україною приблизно 100-тисячну армію, а нещодавно розпочала нові військові навчання. Була оприлюднена інтерактивна картка із зазначенням всіх даних про накопичення російських підрозділів на кордонах, які були відкриті західними ЗМІ з листопада 2021 року
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не збирається виводити війська із чотирьох областей поблизу українських кордонів через загрозу розширення НАТО до російських кордонів.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до України попередив, що Росія може розпочати наступ у будь-який момент.
- Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що зупинити вторгнення Росії в Україну допоможуть лише дуже жорсткі санкції.
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