Росія заплатить високу ціну за агресію щодо України — Байден

Байден зробив попередження Путіну/Колаж: "Сьогодні"
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що Росія заплатить високу ціну за агресію щодо України, навіть якщо вона не буде супроводжуватися відкритими воєнними діями.
Про це президент США сказав на зустрічі з членами Цільової групи щодо впровадження інфраструктури у США у четвер, 20 січня.
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"Росія має великий досвід використання з метою агресії заходів, крім відкритих бойових дій: напади збройних формувань, так звані атаки в сірих зонах, дії російських солдатів без російської форми", — зазначив Байден.
Президент США нагадав про російське вторгнення у 2014 році, яке почалося із появи "зелених чоловічків", а також хакерські атаки, які він зарахував до способів ведення "гібридної війни".
"Це стосується "зелених чоловічків" у формі та кібератак. Ми повинні бути готові дати рішучу та спільну відповідь на це із застосуванням різних інструментів, які є в нашому розпорядженні", — наголосив Джо Байден.
Крім того, він попередив, що будь-який перетин кордону України організованими військовими підрозділами РФ буде вважатися вторгненням.
"Якщо будь-які мобілізовані російські підрозділи перетнуть український кордон, це буде вторгненням, що буде зустрінуте жорсткою і скоординованою економічною відповіддю, яку я детально обговорив з нашими союзниками, а також дуже чітко виклав президенту Путіну. Якщо Путін зробить цей вибір, Росія заплатить велику ціну", — сказав президент США.
Загроза вторгнення Росії
- Росія накопичила поблизу кордонів з Україною приблизно 100-тисячну армію, а нещодавно розпочала нові військові навчання. Була оприлюднена інтерактивна картка із зазначенням всіх даних про накопичення російських підрозділів на кордонах, які були відкриті західними ЗМІ з листопада 2021 року
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, щоРосія не збирається виводити війська із чотирьох областей поблизу українських кордонів через загрозу розширення НАТО до російських кордонів.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до України попередив, що Росія може розпочати наступ у будь-який момент.
- Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що зупинити вторгнення Росії в Україну допоможуть лише дуже жорсткі санкції.
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