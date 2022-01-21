Россия заплатит высокую цену за агрессию в отношении Украины — Байден

Байден сделал предупреждение Путину/Коллаж: "Сегодня"

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что Россия заплатит высокую цену за агрессию в отношении Украины даже если она не будет сопровождаться открытыми военными действиями.

Об этом президент США сказал на встрече с членами Целевой группы по внедрению инфраструктуры в США в четверг, 20 января.

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"Россия имеет большой опыт использования в целях агрессии мер, кроме открытых боевых действий: нападения вооруженных формирований, так называемые атаки в серых зонах, действия российских солдат без российской формы", — отметил Байден.

Президент США напомнил о российском вторжении в 2014 году, которое началось с появления "зеленых человечков", а также хакерских атак, которые он отнес к способам ведения "гибридной войны".

"Это касается "зеленых человечков" в форме и кибератак. Мы должны быть готовы дать решительный и общий ответ на это с применением различных инструментов, которые есть в нашем распоряжении", — подчеркнул Джо Байден.

Кроме того, он предупредил, что любое пересечение границы Украины организованными военными подразделениями РФ будет считаться вторжением.

"Если любые мобилизованные российские подразделения пересекут украинскую границу, это будет вторжением, которое будет встречено жестким и скоординированным экономическим ответом, который я подробно обсудил с нашими союзниками, а также очень четко изложил президенту Путину. Если Путин сделает этот выбор, Россия заплатит большую цену", — сказал президент США.

Угроза вторжения России

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