Росія за рік зазнала величезних втрат на Донбасі

Російські окупанти не перший рік зазнають втрат. Колаж "Сьогодні"

Минулого 2021 року на Донбасі загинули та отримали поранення більше 700 окупантів, більшість втрат ворога – небойові. Про це повідомив у Twitter офіцер розвідки ЗСУ Сергій Нещадим.

За його словами, всього втрати бойовиків з 1 січня 2021-го по 31 грудня 2021-го склали 754 особи:

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Безповоротні (200-ті) – 318, з них бойові 10, небойові – 308.

Поранені, травмовані (300-ті) – 436, з них бойові – 8.

Озброєння та військова техніка – 14 одиниць.

Втрати лише за грудень склали 44 особи – усі небойові: 19 загиблих та 25 поранених.

Нагадаємо, за 2020 рік втрати бойовиків були ще більшими – рівно тисяча осіб та 60 одиниць техніки.

Ситуація на Донеччині