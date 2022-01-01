Россия за год понесла огромные потери на Донбассе

Российские оккупанты не первый год несут потери. Коллаж "Сегодня"

В прошедшем 2021 году на Донбассе погибли и получили ранения более 700 оккупантов, большинство потерь врага – небоевые. Об этом сообщил в Twitter офицер разведки ВСУ Сергей Нещадим.

По его словам, всего потери боевиков с 1 января 2021-го по 31 декабря 2021-го составили 754 человека:

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Безвозвратные (200-е) – 318, из них боевые – 10, небоевые – 308.

Раненные, травмированные (300-е) – 436, из них боевые – 8.

Вооружения и военной техники – 14 единиц.

Потери только за декабрь составили 44 человека – все небоевые: 19 погибших и 25 раненных.

Напомним, за 2020 год потери боевиков были еще большими – ровно тысяча человек и 60 единиц техники.

Ситуация на Донбассе