Росія стягує танки та артилерію на Донбас – тривожна заява розвідки

Обстановка на Донбасі загострюється. Фото: колаж "Сьогодні"
У ГУР Міноборони України заявили, що до лінії зіткнення на Донбасі Росія додатково стягує танки та артилерію.
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
"Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ посилює підрозділи поблизу лінії зіткнення на окремих напрямках додатковими 122-мм самохідними артилерійськими установками, танками та бойовими машинами піхоти з порушенням домовленостей про відведення важкого озброєння", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що суміжна сторона збільшила кількість снайперів на передових позиціях.
У Росії вже відреагували на це повідомлення. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відповіді не дав і переадресував відповідне питання журналістів до Міноборони РФ: "Я ніяк не можу прокоментувати і не збираюся це коментувати".
Загроза вторгнення РФ в Україну
На Донбасі знову загострення. Бойовики стріляли по українських військових 5 разів.
Раніше начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України.
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