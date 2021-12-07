Росія стягує танки та артилерію на Донбас – тривожна заява розвідки

Обстановка на Донбасі загострюється. Фото: колаж "Сьогодні"

У ГУР Міноборони України заявили, що до лінії зіткнення на Донбасі Росія додатково стягує танки та артилерію.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

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"Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ посилює підрозділи поблизу лінії зіткнення на окремих напрямках додатковими 122-мм самохідними артилерійськими установками, танками та бойовими машинами піхоти з порушенням домовленостей про відведення важкого озброєння", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суміжна сторона збільшила кількість снайперів на передових позиціях.

У Росії вже відреагували на це повідомлення. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відповіді не дав і переадресував відповідне питання журналістів до Міноборони РФ: "Я ніяк не можу прокоментувати і не збираюся це коментувати".

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