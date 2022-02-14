Росія здійснила гібридну атаку на Україну – заява СБУ

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Служба безпеки України випустила заяву про протидію російській пропаганді. У ній йдеться про те, що СБУ має чіткий план дій на різні варіанти розвитку ситуації.

"Україна зіткнулася зі спробами системного нагнітання паніки, поширенням фейкової інформації та спотворенням реального стану речей. Все це в комплексі – не що інше, як чергова потужна хвиля гібридної війни. Служба безпеки в рамках своєї компетенції постійно аналізує різні сценарії розвитку подій – є чіткий план дій на кожен із них. Разом з керівництвом держави, представниками виконавчої та законодавчої влади, іншими правоохоронними та органами влади безпеки ми готові реагувати на ситуацію не лише тоді, коли виникне така необхідність, а заздалегідь", – йдеться в повідомленні.

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У СБУ зазначили, що мета інформаційного нагнітання – посіяти тривогу в українському суспільстві, підірвати віру у здатність держави захистити своїх громадян та розхитати єдність.

"СБУ фіксує такі прояви гібридної війни в соціальних мережах, окремих ЗМІ, у поширенні деякими політиками наративів країни-агресора. Не тільки фіксує, але активно їм протидіє. Це відображається у рішеннях РНБО, кількості нейтралізованих кібератак, ліквідації численних ботоферм, викритті спецслужб та недопущенні диверсій та терактів. Співробітники СБУ працюють у всіх регіонах країни у посиленому режимі. Ми готові захищати Україну", – наголошується в заяві.

У СБУ закликали зберігати спокій і не піддаватися на провокації, оскільки це грає на руку ворогові. Українцям радять мислити критично та перевіряти будь-яку інформацію, керуватися даними офіційних джерел, а не анонімних, та навчитися відрізняти правду від фейків.

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Кібератаки з боку Росії

У ніч на 14 січня було здійснено найбільшу за чотири роки кібератаку на Україну. Вона "поклала" низку урядових сайтів, а також портал державних послуг "Дія". Зловмисники опублікували на сайтах заяву про масштабний витік персональних даних українців.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що за кібератакою на сайти органів влади України стоїть Росія.

У Путіна заперечують причетність до кібератак на Україну.

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Заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Сергій Демедюк розповів, хто може стояти за кібератакою на Україну, крім Російської Федерації.

Тим часом у США заговорили про санкції проти РФ через кібератаки на Україну.

Загроза вторгнення РФ