Не схоже на залякування. Росія перекидає танки до кордону з Україною – ЗМІ

Росія таємно перекидає танки до українського кордону. Фото: колаж "Сьогодні"

Росія перекидає більше бойових танків до кордону з Україною. Йдеться про машини Т-80У, призначені для ведення бойових дій у безпосередньому зіткненні з противником.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на аналітиків військово-розвідувальної компанії Janes.

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Повідомляється, що принаймні один батальйон бойових танків Т-80У був перекинутий на залізничний вокзал у Воронезькій області. За даними Janes, танки, мабуть, прямують до полігону Погоново, того самого, де Росія проводила нарощування збройних сил навесні цього року.

Згідно з даними Janes, на відміну від досить відкритого нарощування сил навесні, недавнє розгортання російських військ є прихованим, часто відбувається вночі і здійснюється елітними наземними підрозділами. За словами представників компанії, ці дії були спрямовані не стільки на залякування, скільки на створення активної загрози.

Війська РФ біля кордонів України