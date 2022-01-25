Росія не створила ударне угруповання для вторгнення в Україну – Резніков

Олексій Резніков. Фото: колаж "Сьогодні"
Російська Федерація не створила жодного ударного угруповання, яке могло б використовуватися для вторгнення в Україну.
Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков у парламенті після закритої наради з лідерами фракцій та спікером Ради.
"Станом на сьогодні, ударного угруповання, яке могло б зробити силове вторгнення в Україну, Російські Збройні сили не створили. Тому підстав вважати, що завтра буде вторгнення, не існує. З погляду військових. Це не означає, що вони не будуть розвиватися, є загрози", – сказав він.
За словами міністра оборони, скупчення російських військ майже таке саме, як і у квітні 2021 року. Наразі поблизу кордонів України РФ розмістила приблизно 109-тисячну армію.
"Наші розвідки встановлюють факти накопичення підрозділів Збройних Сил Російської Федерації вздовж наших кордонів на постійній основі. Факти, що фіксуються нашою розвідкою, та факти, що фіксуються розвідками наших країн-партнерів, вони абсолютно збігаються, та оцінки дещо різні", – зазначив Резніков.
За його словами, люди звикли накручувати себе та висвітлювати у своїх головах негативні сценарії через брак інформації.
"Це йде від наших предків", – підсумував Резніков.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Останнім часом дедалі частіше стали звучати заяви про те, що Росія може розпочати вторгнення в Україну будь-якої миті. Така думка ґрунтується на тому, що Росія стягує свої війська до кордонів України – там уже зібралася більш ніж 100-тисячна армія. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
- У міністерстві закордонних справ Британії заявили, що Росія хоче привести до влади в Україні колишнього депутата Євгена Мураєва на фоні планів вторгнення в країну. Там також зазначили, що Росія має знизити ескалацію, покласти край своїм кампаніям агресії й дезінформації та піти шляхом дипломатії.
- До того ж, джерело, знайоме з даними британської та американської розвідки, підтвердило, що США мають такі ж докази, як і Велика Британія, щодо змови Росії.
- Водночас, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, чи є привід для паніки.
- А CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.