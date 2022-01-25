Россия не создала ударную группировку для вторжения в Украину – Резников

Алексей Резников. Фото: коллаж "Сегодня"

Российская Федерация не создала ни одной ударной группировки, которая могла бы использоваться для вторжения в Украину.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в парламенте после закрытого совещания с лидерами фракций и спикером Рады.

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"По состоянию на сегодняшний день, ударной группировки, которая могла бы совершить силовое вторжение в Украину, Российские Вооруженные силы не создали. Поэтому оснований полагать, что завтра будет вторжение, не существует. С точки зрения военных. Это не значит, что они не будут развиваться, есть угрозы", – сказал он.

По словам министра обороны, скопление российских войск почти такое же, как и в апреле 2021 года. Сейчас вблизи границ Украины РФ разместила примерно 109-тысячную армию.

"Наши разведки устанавливают факты скопления подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации вдоль наших границ на постоянной основе. Факты, фиксируемые нашей разведкой, и факты, фиксируемые разведками наших стран-партнеров, они абсолютно совпадают, но оценки немного разные", – отметил Резников.

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По его словам, люди привыкли накручивать себя и освещать в своих головах отрицательные сценарии из-за недостатка информации.

"Это идет от наших предков", – подытожил Резников.

Угроза вторжения РФ в Украину