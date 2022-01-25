Россия не создала ударную группировку для вторжения в Украину – Резников

Алексей Резников. Фото: коллаж "Сегодня"
Российская Федерация не создала ни одной ударной группировки, которая могла бы использоваться для вторжения в Украину.
Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в парламенте после закрытого совещания с лидерами фракций и спикером Рады.
"По состоянию на сегодняшний день, ударной группировки, которая могла бы совершить силовое вторжение в Украину, Российские Вооруженные силы не создали. Поэтому оснований полагать, что завтра будет вторжение, не существует. С точки зрения военных. Это не значит, что они не будут развиваться, есть угрозы", – сказал он.
По словам министра обороны, скопление российских войск почти такое же, как и в апреле 2021 года. Сейчас вблизи границ Украины РФ разместила примерно 109-тысячную армию.
"Наши разведки устанавливают факты скопления подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации вдоль наших границ на постоянной основе. Факты, фиксируемые нашей разведкой, и факты, фиксируемые разведками наших стран-партнеров, они абсолютно совпадают, но оценки немного разные", – отметил Резников.
По его словам, люди привыкли накручивать себя и освещать в своих головах отрицательные сценарии из-за недостатка информации.
"Это идет от наших предков", – подытожил Резников.
Угроза вторжения РФ в Украину
- В последнее время все чаще стали звучать заявления о том, что Россия может начать вторжение в Украину в любой момент. Такое мнение основывается на том, что Россия стягивает свои войска к границам Украины – там уже собралась более чем 100-тысячная армия. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- В министерстве иностранных дел Британии заявили, что Россия хочет привести к власти в Украине бывшего депутата Евгения Мураева на фоне планов по вторжению в страну. Там также отметили, что Россия должна снизить эскалацию, положить конец своим кампаниям агрессии и дезинформации и пойти по пути дипломатии.
- Кроме того, источник, знакомый с данными британской и американской разведки, подтвердил, что у США есть такие же доказательства, как и у Великобритании, относительно заговора России.
- Кроме того, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, есть ли повод для паники.
- А CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.