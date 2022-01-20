Росія не зможе перемогти Україну – гучна заява Кулеби

Глава МЗС України Дмитро Кулеба / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку України. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.

За його словами, Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і вдаватиметься до інших методів.

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"Росія намагається нашкодити нам підступними методами, підриваючи нас зсередини, сіючи паніку, завдаючи шкоди нашій економіці. Ескалація завжди йде в комплекті з інформаційним нагнітанням. Росіяни свідомо запускають усі ці сигнали, а в Україні люди, свідомо чи несвідомо, підхоплюють їх та дозволяють цим сигналам впливати на наші рішення та на наші емоції. Мета всієї цієї паніки – послабити нас зсередини", – наголосив Кулеба.

Також Кулеба звернувся до українців та закликав їх "не допомагати ворогові та не вірити в залякування".

"Армія та дипломатія роблять все для захисту України", – наголосив міністр.

Крім того, глава МЗС зазначив, що з осені 2021 року Україна проводить спільні консультації з міжнародними партнерами для зниження напруги та зміцнення України.

"Росія почала залякування, це правда. Путін лякає Україну, Європу, Сполучені Штати та світ, але навіть він сам не знає, чи вживе тих дій, якими нас лякає. І давайте про це не забувати", – сказав він.

Загроза вторгнення зберігається