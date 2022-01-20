Россия не сможет победить Украину – громкое заявление Кулебы

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.

По его словам, Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам.

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"Россия пытается навредить нам коварными методами, подрывая нас изнутри, сея панику, нанося ущерб нашей экономике. Эскалация всегда идет в комплекте с информационным нагнетанием. Россияне сознательно запускают все эти сигналы, а в Украине люди, сознательно или бессознательно, подхватывают их и позволяют этим сигналам влиять на наши решения и на наши эмоции. Цель всей этой паники – ослабить нас изнутри", – подчеркнул Кулеба.

Также Кулеба обратился к украинцам и призвал их "не помогать врагу и не верить в запугивания".

"Армия и дипломатия делают все для защиты Украины", – подчеркнул министр.

Кроме того, глава МИД отметил, что с осени 2021 года Украина проводит совместные консультации с международными партнерами для снижения напряжения и укрепления Украины.

"Россия начала запугивание, это правда. Путин пугает Украину, Европу, Соединенные Штаты и мир, но даже он сам не знает, предпримет ли те действия, которыми нас пугает. И давайте об этом не забывать", – сказал он.

Угроза вторжения сохраняется