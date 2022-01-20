Россия не сможет победить Украину – громкое заявление Кулебы

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба / Фото: Коллаж: Сегодня
Россия будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.
По его словам, Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам.
"Россия пытается навредить нам коварными методами, подрывая нас изнутри, сея панику, нанося ущерб нашей экономике. Эскалация всегда идет в комплекте с информационным нагнетанием. Россияне сознательно запускают все эти сигналы, а в Украине люди, сознательно или бессознательно, подхватывают их и позволяют этим сигналам влиять на наши решения и на наши эмоции. Цель всей этой паники – ослабить нас изнутри", – подчеркнул Кулеба.
Также Кулеба обратился к украинцам и призвал их "не помогать врагу и не верить в запугивания".
"Армия и дипломатия делают все для защиты Украины", – подчеркнул министр.
Кроме того, глава МИД отметил, что с осени 2021 года Украина проводит совместные консультации с международными партнерами для снижения напряжения и укрепления Украины.
"Россия начала запугивание, это правда. Путин пугает Украину, Европу, Соединенные Штаты и мир, но даже он сам не знает, предпримет ли те действия, которыми нас пугает. И давайте об этом не забывать", – сказал он.
Угроза вторжения сохраняется
- 19 января стало известно, что Россия может напасть на Украину с территории Беларуси. В Госдепартаменте США заметили подозрительное передвижение российских войск. Посольство России в США отреагировало на заявления американской стороны. Там сказали, что не собираются ни на кого нападать.
- Кроме того, CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.
- 17 января стало известно, что Россия перебрасывает из Восточного военного округа на свои западные границы оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".
- Сейчас у границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. Также была опубликована карта мест дислокации российских войск.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что если Россия решится на полномасштабное нападение на Украину, это станет катастрофой для обеих сторон. По его словам, многие российские солдаты будут возвращаться домой в гробах, и это покажут каналы в Facebook, Instagram,Telegram.