Росія почала відведення військ з Криму та українського кордону

Военные будуть відведени временно / Фото: Колаж: Сьогодні

10 тисяч військових повертаються до пунктів дислокації після місяця перебування на території тимчасово анексованого Криму та Ростовської області. Про це повідомляє " Інтерфакс ".

"У військах ПВО завершився етап бойового злагодження відділень, екіпажів та розрахунків у мотострілецьких з'єднаннях, військових частинах пологів військ та спеціальних військ. Понад 10 тисяч військовослужбовців у складі підрозділів здійснять марші в пункти постійної дислокації з території загальновійськових полігонів", – сказано у повідомленні.

Зазначається, що навчання проводилися в Астраханській, Волгоградській та Ростовській областях, в окупованому Росією Криму, Ставропольському та Краснодарському краях, республіках Північного Кавказу, а також на полігонах військових баз РФ в Абхазії, Вірменії та Південній Осетії.

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"Протягом місяця на ротаційній основі за модульною системою пройшли підготовку в польових умовах батальйонні тактичні групи та тактичні групи пологів військ усіх з'єднань та військових частин Південно-Східної оборони", – повідомив округ.

Проте на період свят там усе ще буде зосереджено кілька військових. Це пояснюють необхідністю підтримання високої боєготовності у разі надзвичайних ситуацій.

Війська біля кордонів