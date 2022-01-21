"Харків може бути окупований" – Зеленський шокував заявою

Володимир Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо РФ наважиться на повномасштабну агресію, то почне з українських регіонів, де проживають історично люди, які мають родинні зв'язки з Росією.
Про це він заявив у інтерв'ю The Washington Post.
"Харків, який перебуває під контролем уряду України, може бути окупований. Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися. Але я не знаю, що вони збираються робити, тому що це великі міста. У Харкові проживає понад 1 млн жителів. Це не буде просто зайняттям; це буде початком великомасштабної війни", – сказав президент.
Зеленський додав, що Путін немолодий і він повинен думати про те, що залишить після себе.
"Якщо він відбере територію України, це буде тимчасова перемога одного народу над іншим. У мене багато російських друзів і знайомих, які жалкують про те, що сталося. Наші землі повернуться до нас. У 2014 році ми були друзями; тепер ми воюємо один з одним. Думаю, Путін має великі шанси домовитися про мирне врегулювання, сісти за стіл і знайти компроміс", – сказав він.
Також президент додав, що РФ хоче, щоб Україна та весь світ забули про Крим.
"Вони будуть готові віддати нам Донбас, якщо ми забудемо про Крим. Крим ніхто не забуде", – зазначив український лідер.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Зараз поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію, а днями "несподівано" розпочала нові військові навчання. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
- Росія масово перекидає танки та боєприпаси на Донбас. Тільки з початку місяця з РФ на тимчасово окуповані території привезли кілька танків та самохідних артилерійських установок, боєприпаси, зокрема для артилерійських систем та мінометів.
- Крім того, державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив, що перетин українського кордону хоч одним російським військовим означатиме напад на Україну. Він додав, що багато років поспіль США та НАТО намагалися налагодити відносини з Росією, але РФ всіляко відхиляла ці спроби.